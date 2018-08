Mladi savjetnik vozi jurilicu, a obitelj gradi hotel i ima vilu

Marin Kamenički je do 20. godine uspio dogurati do savjetnika uprave radija Enter Zagreb iako ni to više ne radi. Poznato je da je predsjednik Udruge “Karlo Klaić”, koja je dobila ime po mladiću (19) koji je život izgubio upravo na cesti.

Naime, Karlo je prije dvije godine ispao iz automobila nakon što je vozač, pijani mladi hokejaš, izgubio nadzor i velikom brzinom udario u stup. Iako se nesreća dogodila nedaleko od Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Karlu nije bilo spasa. Udruga kojom predsjedava Marin propagira ono čega se očito sam nije držao s obzirom na to da je skrivio ovakvu nesreću.

Dakle, cilj joj je poticati mlade na odgovorno ponašanje prilikom konzumacija alkohola i drugih opijata, podizanje svijesti i znanja u svrhu smanjenja rizičnog ponašanja svih sudionika u prometu, promicanje sigurnosti prometa i prometne kulture, savjetovanje osoba čiji su bližnji stradali u prometnim nezgodama...

Spomenuta udruga povezana je s automoto manifestacijom “Kec na desetku”. Enter Zagreb je u listopadu 2017. godine podržao automoto manifestaciju “Kec na desetku” koja je startala kolonom vozila kroz Medvednicu, na kojoj je i službeno potpisana povelja o osnivanju udruge s ciljem senzibiliziranja mladih o savjesnom ponašanju u prometu te brzoj, ali prvenstveno - sigurnoj vožnji. Enter je na svojim stranicama naveo da je “Kec na desetku” automoto manifestacija sportsko-edukativnog karaktera. Cilj organizacije je okupiti sve ljubitelje brzih i sportskih automobila te ih ujediniti. Ideja ove manifestacije proizašla je, nažalost, iz dramatičnog događaja, koji je s ovoga svijeta odnio pokojnog Karla Klaića, velikog ljubitelja automobila.

Inače, u lipnju 2017. godine Kameničkog je primila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao člana izaslanstva Koordinacije komercijalnih radijskih postaja pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Na tom sastanku su, uz Marina, bili i dopredsjednik udruge Ivan Jurić-Kaćunić te tajnik Katijan Knok. Upravo su njih dvojica vezani uz radijsku priču i vlasništva koja se, prema pisanju medija, povezuju s Miroslavom Kutlom. Kako bilo, Marin se očito druži s utjecajnim ljudima. To se, pak, ne može iščitati iz njegovih društvenih profila jer ih je zaštitio.

Zvali smo udrugu kako bismo provjerili informacije, no broj mobitela koji se navodi na stranicama je isključen. Pokušali smo doći i do Marinovih roditelja pa smo kontaktirali tvrtku Kamenički.

- Nemojte, molim vas, ja sam samo radnik, ne mogu vam pomoći - rekao nam je muškarac kad smo pitali da nas spoji s Renatom Kamenički. Drugi nam je spustio slušalicu. Marinovi roditelji Renato i Marina Kamenički su 2013. promijenili prebivalište iz Zagreba u Crikvenicu. Ondje su 2008. kupili zemljište od 118 kvadrata od Grada na kojemu se danas nalazi vila uz samu obalu. Iz zemljišnih knjiga se vidi da su vlasništvo proširili na ukupno 716 kvadrata, na kojima se nalaze kuća, garaža i dvorište. Do Kameničkih je teško doći jer su svoje privatne informacije vješto sakrili od očiju javnost. Kamenički na izlazu iz Novalje, prema Lunu, grade hotel s četiri zvjezdice i 150 kreveta. Renato je direktor tvrtke Kamenički, a Marina od 2014. prokurist, dok je od 1999. do 2017. bila direktorica. U zadnjih pet godina tvrtka je ukupno imala više od 122 milijuna kuna, a dobiti više od 35 milijuna kuna. Zapošljavaju 30-ak radnika, a prosječna plaća im je 3384 kune, prema Poslovnoj Hrvatskoj.

Kameničkom ugašen Instagram profil

Instagram profil Marina Kameničkog preko kojeg je i objavljivao fotografije svoje jurilice kojom je skrivio tragičnu nesreću u četvrtak navečer je ugašen. Profil je prije bio zaključan, no sada stoji notifikacija kako više nije ni dostupan.