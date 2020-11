Mladi SDP-ovci na Trg žrtava fašizma donijeli sliku Sanadera i Plenkovića, ali i Kazneni zakon

Ivo Sanader je politički mentor Andreja Plenkovića, kaže predsjednik Foruma mladih SDP-a i čeka da premijer sad uzvrati kako nitko ne smije HDZ-u lijepiti etiketu korupcije te da se novi HDZ bori protiv korupcije...

<p>Nakon nepravomoćne presude bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a<strong> Ivi Sanaderu</strong>, ali i samoj stranci predstavnici Foruma mladi SDP-a pred središnjicu stranke na Trg žrtava fašizma HDZ-ovcima su na dar donijeli Zakon o kaznenom postupku, Kazneni zakon, Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela te fotografiju Ive Sanadera u vrlo prijateljskom pozdravu s aktualnim predsjednikom HDZ-a <strong>Andrejem Plenkovićem</strong>.</p><p><br/> </p><p>- Ivo Sanader je politički mentor Andreja Plenkovića. Čekamo premijera da kaže kako „nitko ne smije lijepiti etiketu korupcije HDZ-u“, kako je ovo „novi HDZ“ koji se bori protiv korupcije, kriminala i krađe, i kako će do 2030. sve biti u super u Hrvatskoj - rekao je predsjednik Foruma<strong> Kristian Čarapić</strong> napominjući kako je u u prvoj Plenkovićevoj vladi bilo najviše afera u povijesti.</p><p>Podsjetio je na razmjere pljačke za koju je ta stranka osuđena, iznijevši podatke iz medija. Sanaderu je pribavljena korist od 275 tisuća kuna, HDZ-u 14 milijuna kuna. HDZ je odgovoran što je od 2005. do 2009. kaznenim djelima Sanadera i Pavošević pribavio sebi nepripadno dobit od 14,6 milijuna kuna. Za korist HDZ-a plaćali su račune za usluge cateringa i druge usluge i robu u iznosu od 5,2 milijuna kuna.</p><p>U vremenu od 2005. do 2009. u namjeri pribavljana imovinske koristi, nastavlja, Sanader je naložio Branki Pavošević da novac koji preda Barišić ne evidentira u poslovnim knjigama. Dio tog novca Sanader je zadržao za sebe, a 8.2 milijuna kuna iskorišteno je za financiranje HDZ-a. Barišić je 275 tisuća kuna predao Sanaderu od čega 50 tisuća kuna za putovanje u Ameriku, 35 tisuća eura za kupnju Brioni odijela. Branka Pavošević je prema nalozima Sanadera isplaćivala naknade za više osoba. A dijelom novca plaćao se i Marko Perković Thompson.</p><p>- Jasno je da je HDZ stranka opasnih namjera, a ovom presudom u ponovljenom suđenju nije samo namjera nego i djela. To je kriminalna organizacija. Sve je isto, samo „njega“ nema. A Trg žrtava fašizma na kojem se nalazi središnjica HDZ-mogli bi preimenovati u Trg žrtava HDZ-ove korupcije - ustvrdio je Čarapić.</p>