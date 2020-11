'Podnijet ćemo žalbu jer ne možemo mi svi sada biti odgovorni za djela pojedinaca'

<p>Premijer Andrej Plenković danas je nakon posjeta Jadran–galenskom laboratoriju d.d. gdje je održao sastanak s predstavnicima Uprave te tvrtke komentirao nepravomoćnu presudu bivšem predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu u slučaju Fimi media.</p><p>- Mi smo danas dali priopćenje u kojem smo jasno kazali kakav je stav HDZ-a prema tom procesu. Podnijet ćemo žalbu jer ne možemo mi svi sada biti odgovorni za djela pojedinca. Izvlači se odgovornost pravne osobe. Ja nisam bio ni član stranke kada se to događalo, suprotno onome što neki govore - rekao je premijer.</p><p>- Nema kolektivne odgovornosti, pa ni odgovornosti današnjeg HDZ-a. Transforirali smo HDZ i Hrvatsku. Obnovili smo povjerenje građana, stavljamo u fokus zdravlje građana - dodao je Plenković.</p><p>Na pitanje o Milanovićevim novim 'komentarima' uoči Kolone sjećanja, Plenković nije mogao šutjeti. </p><p>- To je ta cijela politika diskreditiranja i diskvalificiranja. Vidović Krišto i Milanović imaju slični narativ. Njihova logika je ista.</p><p>- Milanović me namjerno uoči Vukovara diskreditira - dodaje.</p><p>- Imao je tri termina koje smo im ponudili za sjednicu VNS-a, nisu nam ništa odgovorili - poručio je premijer.</p><p> </p>