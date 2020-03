Mladi se sprdaju s pandemijom: 'Uklanja i odstranjuje starčeke'

Posljednjih dana Redditom kruži jeziv nadimak o aktualnoj temi: korona virusu. Naime, među mlađom se generacijom proširio njegov nadimak, a on glasi 'Boomer Remover', što bi u prijevodu značilo da 'odstranjuje' ili 'uklanja' pripadnike baby boom generacije.

Nadimak je nastao zbog činjenice što u najveći broj oboljelih i umrlih od korona virusa spadaju upravo ljudi preko 60 godina. Što je veći broj godina, to je veći rizik da će se ta osoba zaraziti ovim virusom, piše Business Insider.

Boomer Remover has logged on pic.twitter.com/OeKShrVN7b — Mayous Kalashnikov☬🌙 👉😎👉 (@DerArschloch) March 13, 2020

To je inspiriralo mlađe generacije, Generaciju Y i Generaciju Z, da smisle neprimjeren nadimak za ovaj virus. Uvjereni da ih isti neće zahvatiti i da su zaštićeni od njega jer su mladi, odlučili su virus nazvati 'odstranjivačem baby boom generacije'.

That’s why kids call it the Boomer Remover 😂 pic.twitter.com/oz4XbgFOlz — Mr. Bear (@drastyz) March 20, 2020

- To što mlađe generacije ovih dana nazivaju korona virus ubojicom Baby Boomersa prikazuje vrlo jasno nedostatak njihove socijalne empatije i solidarnosti. Moguće je da je ovo šala i neki vid osobne frustracije novijih generacijama prema 'baby boomersima' – napisao je jedan korisnik Twittera.

S druge strane, jedan dio novijih generacija koristi ovaj nadimak u pozitivnu svrhu. Služe se ovim nadimkom na društvenim mrežama kako bi upozorili svoje bake, djedove i roditelje da ostanu kod kuće jer su upravo oni najrizičnija skupina.

Me laughing at “boomer remover” jokes on reddit but lowkey hurt because i love my grandma and don’t want her to die. pic.twitter.com/K4uXCD5yBZ — khalid🇪🇹 (@khalidloner1) March 20, 2020

- Morao sam reći svojoj 70-godišnjoj majci da na društvenim mrežama ovaj virus nazivaju 'ubojica Baby Boomer generacije' kako bih je uvjerio da ne smije izaći iz kuće – napisao je Kaya Wilson na svom Twitter profilu.

I had to tell my 70 yr old mum that they're calling this pandemic the Boomer Remover before I could convince her to cancel all of her boomer cluster activities. — Kaya Wilson (@Kaya_M_Wilson) March 16, 2020

Podsjetimo, baby boomeri (također poznati kao 'boomeri') su osobe koje su rođene između 1946. i 1964. Povezani su s odbacivanjem ili redefiniranjem tradicionalnih vrijednosti.

I mladi se mogu zaraziti

Mlađe generacije nisu toliko imune na korona virus koliko one mislile da jesu.

- Jedna od najgorih lažnih vijesti koje kruže ovih dana jest ta da se mladi ljudi ne mogu zaraziti korona virusom i da on pogađa samo starije ljude. Da, najveći postotak zaraženih jest starija populacija, no to ne znači da se mladi ne mogu zaraziti, ili čak umrijeti – napisao je korisnik Twittera.

Više od 20% hospitaliziranih i zaraženih korona virusom u SAD-u su upravo mladi ljudi od 20-e do 44-e godine, prenosi CDC izvještaj prema kojem je analizirano oko 2500 pacijenata zaraženih korona virusom.

- Vrlo je bitno da mi mladi radimo zajedno i budemo potpora starijima. Možda se osjećate nadmoćnima i mislite da vam ovaj virus ne može ništa, no realnost je drugačija. Možete se zaraziti, i to opako, a što je još gore, možete tu zarazu prenijeti na nekoga starijega. – napisala je Seema Verma, administratorica Centra za medicinske usluge.