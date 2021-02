Država će u ovoj godini građanima koji su prošle godine preplatili porez na dohodak i prirez vratiti oko dvije milijarde kuna. Lani je država na ime preplaćenog poreza, pokazuju podaci Ministarstva financija, građanima vratila 1.2 milijarde kuna. Ove godine bi im trebala vratiti oko 800 milijuna kuna više. Zaposleni koji očekuju povrat preplaćenog poreza na dohodak u najvećem broju slučajeva ne moraju podnositi poreznu prijavu, a oni koji to moraju ili žele, imaju rok do 1. ožujka, piše Index.

Mladi će najbolje profitirati

Razlog ovom većem povratu poreza su zakonske izmjene prema kojima je porezno rasteretilo mlade umanjenjem obveze poreza na dohodak, sto posto za mlade do 25 godina i 50 posto za one od 26 do 30 godina.

Procjenjuje se da bi povrat poreza tako moglo dobiti oko 300.000 mladih radnika, što će državnu blagajnu koštati, pokazuju računice, oko 700 milijuna kuna. Riječ je o jednoj od demografskih mjera kojima je država uoči izbijanja koronakrize pokušala smanjiti iseljavanje mladih i koja je na snagu stupila u prošloj godini.

Računice RRIF-a pokazuju da bi mladi do 25 godina iz Zagreba, čija je neto plaća lani iznosila 8000 kuna (oko 12.000 u bruto iznosu), mogli očekivati povrat poreza u iznosu od gotovo 19.000 kuna, a oni u dobnoj skupini od 26 do 30 godina polovicu tog iznosa. Kalkulacije za neto plaću od 9000 kuna (oko 13.700 kuna bruto) pokazuju da bi mladi do 25 godina mogli očekivati povrat poreza u iznosu od oko 23.700 kuna, a oni u dobnoj skupini od 26 do 30 godina pola te brojke.

Izračune o povratu preplaćenog poreza u slučaju mladih napravit će Porezna uprava na temelju podataka kojima raspolaže o njihovim primanjima. To znači da mladi zaposlenici ne moraju podnositi poreznu prijavu, već će im iznos preplaćenog poreza na koji ostvaruju pravo utvrditi Porezna uprava. Isto vrijedi i za najveći dio zaposlenika koji plaćaju porez na dohodak i prirez: i podatke o njihovim primanjima poreznici već imaju pa ni oni ne moraju podnositi poreznu prijavu. Naravno, osim u slučaju kada očekuju povrat po nekoj osnovi o kojoj poreznici nisu obaviješteni.