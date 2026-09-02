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Mladić (18) kameri za nadzor brzine pokazao srednji prst u Bjelovaru. Policija ga prijavila

Piše Veronika Miloševski,
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Mladić (18) kameri za nadzor brzine pokazao srednji prst u Bjelovaru. Policija ga prijavila
Foto: Ivica Galović/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Protiv mladića (18) bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu zbog prekršaja protiv javnog reda i mira

Bjelovarska policija prijavila je mladića (18) koji je pokazao srednji prst prema policijskoj kameri u Ulici Petra Biškupa Vene u Bjelovaru, objavila je bjelovarska-bilogorska policija.

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Mladić je motociklom prolazio pokraj stacionarne kamere i prema njoj podigao srednji prst lijeve ruke. Policija je utvrdila da je time vrijeđao i omalovažavao službene osobe koje koriste uređaje za mjerenje u sklopu policijskog posla.

Protiv mladića (18) bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

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