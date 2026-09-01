Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA

Nesreća u Gospiću: Dijete na romobilu teško ozlijeđeno

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Nesreća u Gospiću: Dijete na romobilu teško ozlijeđeno
Foto: ILUSTRACIJA - Armin Durgut/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policija podsjeća da električnim romobilima smiju upravljati samo osobe starije od 14 godina te da je kaciga obavezna

U Gospiću je u ponedjeljak popodne teško ozlijeđeno dijete mlađe od 14 godina koje je upravljalo električnim romobilom. Prema policiji, dijete je imalo kacigu koja nije bila pravilno pričvršćena te se romobilom nije kretalo uz desni rub kolnika. U jednom trenutku udarilo je u automobil gospićkih registracija kojim je iz suprotnog smjera upravljala 26-godišnja vozačica.

NIJE IMAO KACIGU Maloljetnik u Slatini pao s el. romobila i teško se ozlijedio: Imao je alkohola u krvi
Maloljetnik u Slatini pao s el. romobila i teško se ozlijedio: Imao je alkohola u krvi

Dijete je nakon nesreće prevezeno na liječenje u KBC Rijeka, gdje je zadržano. Policija podsjeća da električnim romobilima smiju upravljati samo osobe starije od 14 godina te da je kaciga obavezna. Romobilima se prvenstveno treba kretati biciklističkim stazama ili trakama, a ako ih nema, nogostupom uz poseban oprez.

Vozači romobila ne smiju koristiti slušalice u oba uha, skidati obje ruke s upravljača, držati se za druga vozila niti prevoziti druge osobe. Također je zabranjena vožnja pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova.

SUDAR S AUTOM Dijete teško ozlijeđeno nakon pada s romobila u Sesvetama
Dijete teško ozlijeđeno nakon pada s romobila u Sesvetama

Policija poziva vozače romobila i roditelje da poštuju prometna pravila i brinu o sigurnosti djece, kako bi se spriječile ovakve nesreće.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...
VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'
NA PODRUČJU MAKSIMIRA

VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'

Iako čitateljica tvrdi da za sada nema nikakvih pokušaja sanacije, na stranici su objavili da su radovi u tijeku od 16 sati, a planirano vrijeme završetka je u 21 sat
ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!
DIVLJI ZAPAD

ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!

Samo zbog odlučnog poteza napadnutog vozača, koji je muškarcu koji je nasrnuo na njegao oteo nož, izbjegnute su najgore scene. 'Pobjegli smo od njih', kaže čitateljica 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026