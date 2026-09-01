Nesreća u Gospiću: Dijete na romobilu teško ozlijeđeno

U Gospiću je u ponedjeljak popodne teško ozlijeđeno dijete mlađe od 14 godina koje je upravljalo električnim romobilom. Prema policiji, dijete je imalo kacigu koja nije bila pravilno pričvršćena te se romobilom nije kretalo uz desni rub kolnika. U jednom trenutku udarilo je u automobil gospićkih registracija kojim je iz suprotnog smjera upravljala 26-godišnja vozačica.

Dijete je nakon nesreće prevezeno na liječenje u KBC Rijeka, gdje je zadržano. Policija podsjeća da električnim romobilima smiju upravljati samo osobe starije od 14 godina te da je kaciga obavezna. Romobilima se prvenstveno treba kretati biciklističkim stazama ili trakama, a ako ih nema, nogostupom uz poseban oprez.

Vozači romobila ne smiju koristiti slušalice u oba uha, skidati obje ruke s upravljača, držati se za druga vozila niti prevoziti druge osobe. Također je zabranjena vožnja pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova.

Policija poziva vozače romobila i roditelje da poštuju prometna pravila i brinu o sigurnosti djece, kako bi se spriječile ovakve nesreće.