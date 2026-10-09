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PRIVELI SU GA

Mladić (18) pucao iz plastičnog pištolja kod Dubrovnika po znakovima, ciljao i u ljude

Piše Ivan Štengl,
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Mladić (18) pucao iz plastičnog pištolja kod Dubrovnika po znakovima, ciljao i u ljude
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Mladić je uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud u Dubrovniku gdje je odlučeno da se pušta na slobodu i postupak nastavlja redovnim putem.

Mladić (18) u četvrtak je Mlini nedaleko Dubrovnika pucao iz plastičnog pištolja tijekom vožnje po prometnim znakovima i uz to uperio ga prema ljudima na autobusnoj stanici.

- Vozilo su vrlo brzo zaustavili policijski službenici Interventne jedinice policije Grof Policijske uprave dubrovačko-neretvanske kada je utvrđeno da se u vozilu nalazi četvero mlađih osoba, od kojih je pucao samo jedan, 18-godišnjak koji se nalazio na mjestu suvozača - navodi policija.

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Daljom kontrolom je utvrđeno kako ima dva pištolja, međutim nije se radilo o pravom vatrenom oružju, već plastičnim i potpuno bezopasnim pištoljima.

- Obzirom da su pištolji izgledali kao pravi i da je ponašanje 18-godišnjaka izazvalo uznemirenost većeg broja ljudi, on je uhićen i doveden u prostorije policije, a pištolji uz potvrdu oduzeti - navodi policija.

Mladić je uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud u Dubrovniku gdje je odlučeno da se pušta na slobodu i postupak nastavlja redovnim putem.  

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