Mladić (18) pucao iz plastičnog pištolja kod Dubrovnika po znakovima, ciljao i u ljude

Mladić (18) u četvrtak je Mlini nedaleko Dubrovnika pucao iz plastičnog pištolja tijekom vožnje po prometnim znakovima i uz to uperio ga prema ljudima na autobusnoj stanici.

- Vozilo su vrlo brzo zaustavili policijski službenici Interventne jedinice policije Grof Policijske uprave dubrovačko-neretvanske kada je utvrđeno da se u vozilu nalazi četvero mlađih osoba, od kojih je pucao samo jedan, 18-godišnjak koji se nalazio na mjestu suvozača - navodi policija.

Daljom kontrolom je utvrđeno kako ima dva pištolja, međutim nije se radilo o pravom vatrenom oružju, već plastičnim i potpuno bezopasnim pištoljima.

- Obzirom da su pištolji izgledali kao pravi i da je ponašanje 18-godišnjaka izazvalo uznemirenost većeg broja ljudi, on je uhićen i doveden u prostorije policije, a pištolji uz potvrdu oduzeti - navodi policija.

Mladić je uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud u Dubrovniku gdje je odlučeno da se pušta na slobodu i postupak nastavlja redovnim putem.