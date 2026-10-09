STRAVA U TROGIRU Pronašli izbodenog muškarca kraj mosta

Na području Starog čiovskog mosta u Trogiru u petak oko 1.30 pronađen je muškarac s ubodnom ranom u predjelu trbuha. Hitno su ga prevezli u bolnicu, gdje su ga operirali i zadržali na daljnjem liječenju. Policija istražuje okolnosti događaja, piše Dalmacija danas.

Zbog policijskog postupanja Stari čiovski most u cijelosti je zatvoren za promet. Kako navodi policija, muškarac nije životno ugrožen.