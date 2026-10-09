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VAN ŽIVOTNE OPASNOSTI JE

STRAVA U TROGIRU Pronašli izbodenog muškarca kraj mosta

Piše Iva Tomas,
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STRAVA U TROGIRU Pronašli izbodenog muškarca kraj mosta
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Zbog policijskog postupanja Stari čiovski most u cijelosti je zatvoren za promet

Na području Starog čiovskog mosta u Trogiru u petak oko 1.30 pronađen je muškarac s ubodnom ranom u predjelu trbuha. Hitno su ga prevezli u bolnicu, gdje su ga operirali i zadržali na daljnjem liječenju. Policija istražuje okolnosti događaja, piše Dalmacija danas.

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Zbog policijskog postupanja Stari čiovski most u cijelosti je zatvoren za promet. Kako navodi policija, muškarac nije životno ugrožen.

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Komentari 2
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