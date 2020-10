Mladić (18) ubio profesora blizu škole: Pokazivao je karikature Muhameda učenicima nedavno

Državno odvjetništvo za slučajeve terorizma objavilo je da je otvorilo istragu za "ubojstvo povezano s terorizmom" i za "zločinačko udruživanje radi počinjenja terorističkog čina"

<p>Francuski profesor koji je učenicima nedavno pokazivao karikature proroka Muhameda ubijen je u petak u okolici Pariza, a njegova napadača koji mu je prerezao vrat ubila je policija.</p><p>Kako se doznaje od policijskog izvora, profesor povijesti je ubijen na javnom mjestu nedaleko od svoje škole Bois d'Aulne u Conflans-Saint-Honorine, u okolici Pariza.</p><p>Ubojica profesora je osamnaestogodišnjak rođen u Moskvi, objavila je u petak francuska mreža BFMTV.</p><p>Državno odvjetništvo za slučajeve terorizma objavilo je da je otvorilo istragu za "ubojstvo povezano s terorizmom" i za "zločinačko udruživanje radi počinjenja terorističkog čina".</p><p>Predsjednik <strong>Emmanuel Macron</strong> stigao je na mjesto zločina. Ministar unutarnjih poslova<strong> Gerald Darmanin</strong> prekinuo je put u Maroko i vraća se u Pariz.</p><p>Ubojstvo je napad na francusku naciju, rekao je ministar prosvjete <strong>Jean-Michel Blanquer</strong> na Twitteru. "Naše jedinstvo i naša odlučnost jedini su odgovor na strahotu islamističkog terorizma", napisao je.</p><p>U Narodnoj skupštini zastupnici su ustali i tako odali počast profesoru osudivši "gnusan napad".</p><p>Napad se dogodio oko 17 sati, rekao je policijski izvor.</p><p>Francuska agencija France presse navodi da su policajci stigli na poziv zbog sumnjivog muškarca koji se kretao oko škole.</p><p>Po dolasku, pronašli su mrtvog muškarca i potom uočili sumnjivca oko dvjesto metara dalje. On im je prijetio hladnim oružjem koje im je izgledalo poput noža, te su otvorili vatru i ranili ga. On je ubrzo preminuo.</p><p>Napad se dogodio tri tjedna nakon što je 25-godišnji Pakistanac mesarskom sjekirom napao bivše prostorije lista Charlie Hebdo kada su dvije osobe teško ozlijeđene.</p><p>Počinitelj tog islamističkog napada rekao je istražiteljima da je to kazna za Muhamedove karikature objavljene početkom rujna u Charlie Hebdou koji je zbog njih postao meta džihadista.</p><p>Charlie Hebdo je 1. rujna ponovo objavio te karikature u prigodi početka suđenja za napade u Parizu u siječnju 2015. koje završava 10. studenog. U napadu na satirični list 7. siječnja 2015. ubijeno je dvanaest ljudi, među kojima novinari i karikaturisti tjednika.</p>