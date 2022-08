Mladić iz Srbije ženu (90) htjeli opljačkati: Zaključali je u zahod, oslobodila se rašpicom za nokte

Pomislila sam da mi susjeda zvoni na vrata i želi me posjetiti, otvorila sam vrata i odmah me u stan ugurao muškarac visok oko 180 cm, s crnom maskom na licu i crnim rukavicama. Počeo je tražiti novac, a ja sam mu pružila novčanik s 90 eura, no on je to odbio, započela je svoju priču 90-godišnja Njemica koju su pokušali opljačkati.

Naime, u Njemačkoj je počelo suđenje dvojici srpskih državljana u dobi od 22 i 25 godina zbog sumnje da su u ožujku ove godine napali ženu (90), pokušali je drogirati i zatvorili, piše Kurir.rs.

Osumnjičeni su boravili kod prijatelja u zgradi u kojoj i ona. Mladiće se tereti i da su ukrali 10 tisuća eura od prijatelja kod kojih su boravili.

- Rekao je da zna da imam puno novca, ugurao me u stan i počeo otvarati ladice i ormare. Odvukao me u spavaću sobu, prekapao po mojim stvarima, zatim me bacio na krevet i pokušao mi utrpati žućkastu tvar u usta. Uspjela sam mu odgurnuti ruku, a tablete koje mi je htio dati bile su razbacane po krevetu - ispričala je starica. Nakon toga staricu je zatvorio u zahod i ostavio stolac na vratima.

Ona nije odustala i nakon sat vremena je uspjela izaći van.

- Uzela sam rašpicu za nokte kako bih malo otvorila vrata i došla do zraka. Vidjela sam da je stolac ispred vrata i malo, pomalo sam ga odgurala - rekla je nakon čega joj je sudac čestitao na hrabrosti.

- Nisam bila u šoku, nisam ni imala problema sa spavanjem nakon svega. Odmah sam nazvala susjedu, ona je policiju, čak sam pokušala polizati te žute tablete koje mi je htio dati, bile su grozne - kaže starica.

Policija je na mjestu zločina pronašla tragove počinitelja, a utvrđeno je da nisu ništa uzeli iz stana. Ubrzo su uhićeni mladići iz Srbije.

Na sudu mladići sve to poriču te otkrivaju kako je njihov zadatak bio da zastraše baku kako bi se ona iselila, a njihov poznanik taj stan kupio. Mladiće se tereti za pokušaj iznude.

