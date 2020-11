Mladić je glasno puštao glazbu na parkingu, muškarac je izašao iz svoje sobe i ubio ga

Muškarac (47) je upucao mladića (19) koji je glasno puštao glazbu na parkingu hotela, mladić je preminuo na mjestu, a policija kaže da je ubojstvo rasno motivirano

<p><strong>Aidan Ellison</strong> (19) je u tjednu Dana zahvalnosti puštao glazbu na parkingu hotela Stratford Inn u kojem je odsjeo.</p><p><strong>Robert Paul Keegan</strong> (47), koji je odsjeo u istom hotelu, na to se naljutio, posvađao s mladićem i izvukao pištolj. Ispalio je jedan hitac u Ellisova prsa i ubio ga na mjestu.</p><p> - Krivnju za incident snosi samo Robert Keegan, on je u potpunosti odgovoran za to. On je taj koji je odlučio donijeti pištolj u situaciju. Ellison nije bio nasilan - rekao je <strong>Tighe O'Meara</strong>, načelnik policije u Ashlandu. </p><p>Incident se dogodio u 4:20 ujutro, a <strong>Keegan</strong> je uhićen na mjestu događaja. Odsjeo je u Stratford Innu sa svojim 3 - godišnjim sinom jer su evakuirani iz svog doma zbog požara u Almeda Driveu koji je već ubio dvije osobe i uništio na stotine domova. Keeganov sin je za vrijeme pucnjave bio u sobi, a kasnije je predan baki i djedu na skrb. </p><p><strong>Ellison</strong> je bio Afroamerikanac, a zbog Keeganovih izjava tijekom ispitivanja, smatra se da je ubojstvo imalo i rasne motive. </p><p> - Razumijem legitimne tenzije vezane uz nasilje na ljudima drugih rasa u SAD-u, i ova situacija spada u jedan takav rasno nabijeni zločin - rekao je <strong>O'Meara. </strong></p><p><strong>Keegan</strong> je optužen za ubojstvo u drugom stupnju, ubojstvo bez prethodne namjere, nelegalno posjedovanje oružja i bezobzirno ugrožavanje druge osobe.</p><p>U petak se izjasnio da se ne smatra krivim, a trenutno se nalazi u zatvoru u okrugu Jackson, bez mogućnosti jamčevine, gdje čeka prvo ročište u veljači.</p>