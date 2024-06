Mladić koji je varao suprugu s puncem našao se u novoj aferi: 'Slike dokazale šokantni obrat'

Juninho Virgílio, mladić koji je prije nekih šest mjeseci postao poznat cijelom svijetu zahvaljujući aferi s puncem iza ženinih leđa, opet je podigao prašinu. Fotografirao se s brazilskim gay porno glumcem i najavio da će zainteresirani uskoro moći vidjeti kako su se zabavili. Time je završena priča o njegovoj seksualnosti, a sada je jasno da je donedavno lagao javnost, prenosi brazilski A Capa. 'Fotografije su dokazale šok obrat', pisali su Brazilci po društvenim mrežama.

Krajem studenog 2023. Camila Oliveira (25), djevojka iz Brazila, na Facebooku je objavila da je suprug vara s njezinim ocem.

Camila je shvatila da dvojica muškaraca imaju ljubavni odnos iza njenih leđa nakon što je iz znatiželje zavirila u očev mobitel i pronašla niz intimnih dopisivanja i snimaka.

Šokirana djevojka potom je sve objavila na društvenoj mreži, a njezina se obiteljska drama proširila medijima i društvenim mrežama.

Virgilio je pokušao objasniti što ga je navelo da bude s puncem. Taj je odnos opisao kao toksičan te naveo da mu se prepustio jer se bojao za život.

- Vrtjelo mi se u glavi od njegovih stalnih prijetnji. Kad mi ne bi govorio da će me ubiti, tada mi je govorio da će poslati nekoga da me ubije. Prijetio mi je i da će mi oduzeti sina, a sve je to skupa jako utjecalo na stanje moga duha - rekao je tada Virgilio.