Mladić pretučen u Slavonskom Brodu, zadobio teške ozljede

U Slavonskom Brodu, 11. listopada, oko 1.30 sati, dogodio se incident unutar ugostiteljskog objekta u kojem je nepoznata osoba fizički napala 19-godišnjaka nakon verbalnog sukoba. Napadač je mladom muškarcu zadavao udarce u glavu, javlja brodsko-posavska policija.

Ozlijeđeni je zatražio liječničku pomoć i zadržan je na daljnjem liječenju u bolnici, a ozljede su okvalificirane kao teške tjelesne ozljede. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi pronašla počinitelja i utvrdila okolnosti događaja.

Ovaj incident ukazuje na rastući problem nasilja u ugostiteljskim objektima, te je važno osigurati sigurnost mladih ljudi u ovakvim okruženjima.