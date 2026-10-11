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DOBIO UDARCE U GLAVU

Mladić pretučen u Slavonskom Brodu, zadobio teške ozljede

Piše Bruno Serdar,
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Mladić pretučen u Slavonskom Brodu, zadobio teške ozljede
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Ozlijeđeni je zatražio liječničku pomoć i zadržan je na daljnjem liječenju u bolnici, a ozljede su okvalificirane kao teške tjelesne ozljede. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi pronašla počinitelja

U Slavonskom Brodu, 11. listopada, oko 1.30 sati, dogodio se incident unutar ugostiteljskog objekta u kojem je nepoznata osoba fizički napala 19-godišnjaka nakon verbalnog sukoba. Napadač je mladom muškarcu zadavao udarce u glavu, javlja brodsko-posavska policija.

Ozlijeđeni je zatražio liječničku pomoć i zadržan je na daljnjem liječenju u bolnici, a ozljede su okvalificirane kao teške tjelesne ozljede. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi pronašla počinitelja i utvrdila okolnosti događaja.

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Ovaj incident ukazuje na rastući problem nasilja u ugostiteljskim objektima, te je važno osigurati sigurnost mladih ljudi u ovakvim okruženjima.

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