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MASKIRANI NAPADAČI

Navijači iz Pule napadnuti na autocesti kod Opatije, policija spriječila veći obračun

Piše Bruno Serdar,
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Navijači iz Pule napadnuti na autocesti kod Opatije, policija spriječila veći obračun
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Noćni kaos na autocesti A8 kod Opatije. Maskirani navijači upali su u pulsku kolonu i izazvali tučnjavu, a policija je u zadnji tren spriječila veći obračun

Više desetaka maskiranih navijača noćas je izazvalo sukob na autocesti A8 kod Mihotića, nedaleko od Opatije, s navijačkom skupinom iz Pule. Policija je intervenirala oko 1:45 sati, spriječivši nastavak tučnjave, a incident se dogodio dok su policijski službenici pratili navijače iz Pule prema tunelu Učka.

Prema policijskom priopćenju, sukob je izbio na dijelu autoceste koji je u izgradnji, gdje su maskirani navijači napali pulsku skupinu. Policijski službenici odmah su reagirali te su osigurali da među navijačima iz Pule nije bilo ozlijeđenih, a njihova vozila nisu oštećena. Nakon intervencije, policija je nastavila pratnju pulskih navijača.

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Neslužbeno, u sukobu su sudjelovali pripadnici riječke Armade i pulskih Demona, navijačkih skupina Rijeke i Istre 1961. Oko 40 pripadnika Armade navodno je napalo približno jednak broj Demona koji su se vraćali s utakmice između Osijeka i Istre 1961. Policija trenutno provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja.

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