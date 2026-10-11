Noćni kaos na autocesti A8 kod Opatije. Maskirani navijači upali su u pulsku kolonu i izazvali tučnjavu, a policija je u zadnji tren spriječila veći obračun
Navijači iz Pule napadnuti na autocesti kod Opatije, policija spriječila veći obračun
Više desetaka maskiranih navijača noćas je izazvalo sukob na autocesti A8 kod Mihotića, nedaleko od Opatije, s navijačkom skupinom iz Pule. Policija je intervenirala oko 1:45 sati, spriječivši nastavak tučnjave, a incident se dogodio dok su policijski službenici pratili navijače iz Pule prema tunelu Učka.
Prema policijskom priopćenju, sukob je izbio na dijelu autoceste koji je u izgradnji, gdje su maskirani navijači napali pulsku skupinu. Policijski službenici odmah su reagirali te su osigurali da među navijačima iz Pule nije bilo ozlijeđenih, a njihova vozila nisu oštećena. Nakon intervencije, policija je nastavila pratnju pulskih navijača.
Neslužbeno, u sukobu su sudjelovali pripadnici riječke Armade i pulskih Demona, navijačkih skupina Rijeke i Istre 1961. Oko 40 pripadnika Armade navodno je napalo približno jednak broj Demona koji su se vraćali s utakmice između Osijeka i Istre 1961. Policija trenutno provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja.
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