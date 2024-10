Mladić u tijelu starca preminuo je u 28. godini: Ugasilo se naše svjetlo. Hvala ti za sve, Sammy!

Sammy Basso, mladi Talijan koji je bolovao od progerije i koji je diljem svijeta obznanio svoju rijetku bolest od koje boluje i koja uzrokuje prerano starenje stanica i tijela, ali ne i mozga, preminuo je u subotu, u dobi od 28 godina.

Nije vjerovao ni kad je doživio 20.

- Napunio sam 20 godina i ovisan sam o životu. Još ne mogu vjerovati da sam došao do ovako okrugle brojke. Želim zahvaliti svojim roditeljima i prijateljima koji su uz mene, i svima onima koji me možda i ne znaju, ali me podržavaju u mojoj misiji - poručio je tada Sammy na Facebooku.

Foto: Cattaneo/Fotogramma/Ropi

Osoblje talijanske udruge Progeria koju je mladić osnovao 2005. godine kako bi podigao svijest i promovirao istraživanje o njegovoj bolesti proširilo je vijest putem društvenih mreža.

- Danas se naše svjetlo, naš vodič, ugasilo. Hvala ti Sammy što si nas učinio dijelom ovog prekrasnog života. Okupljamo se oko obitelji i prijatelja, poštujući bol u ovom delikatnom trenutku žalosti - poruka je koju je objavila udruga.

Bio je s obitelji na večeri

Sammy je umro nešto prije 23 sata, dok je bio u restoranu Villa Razzolini Loredan u Asolu (Treviso) gdje je večerao sa svojom obitelji i nekim prijateljima. Hitna pomoć odmah je stigla na mjesto događaja, ali svi pokušaji liječnika da ga ožive na licu mjesta pokazali su se uzaludnima.

Rođen je 1995. u Schiju, a u dobi od dvije godine i nekoliko mjeseci, dijagnosticirana mu je Hutchinson-Gilfordova progerija.

Na svijetu su zabilježena 103 slučaja. To je iznimno rijetka genetska bolest koja se javlja kod jednog od 4 milijuna djece. Zbog bolesti je smanjena i proizvodnja hormona rasta, a najveći zdravstveni problemi vezani su uz srce. Dok su njegovi vršnjaci prštili od energije, Sammyja su mučili problemi tipični za umirovljenike u sedamdesetima - osteoporoza, ateroskleroza, gubitak kose, manjak potkožnoga tkiva, suha i naborana koža.

Foto: Alessio Marini / ipa-agency.net

Basso je zajedno s roditeljima osnovao talijansku udrugu za progeriju Sammy Basso, kojoj je svjedočio od svoje desete godine.

Bio je poznat po svojim brojnim televizijskim nastupima i intervjuima o aktivnostima udruge i o svojoj bolesti, a postao je posebno poznat u Italiji nakon emitiranja dokumentarnog filma National Geographica pod nazivom 'Sammy's Journey', koji govori o njegovom putovanju duž Route 66, u SAD-u, od Chicaga do Los Angelesa, sa svojim roditeljima i jednim od svojih najboljih prijatelja, Riccardom.

Htio je postati fizičar

Prije dva dana, Sammy Basso, koji je živio u Tezze sul Brenta, u pokrajini Vicenza, nagrađen je na Scuola Grande di San Rocco u Veneciji, u sklopu XIV novinarske nagrade Paolo Rizzi za predanost širenju znanja o vrlo rijetkoj bolesti koju je imao i za promicanje znanstvenih istraživanja.

Profimedia | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Sammy Basso bio je izvanredan primjer hrabrosti, vjere i pozitivnosti. S osmijehom se suočila sa svakim izazovom, dokazujući da hrabrost može prevladati svaku prepreku. Njegova predanost istraživanju progerije i njegova sposobnost da nadahne druge zauvijek će ostati uzor koji treba slijediti. Sammy nam je svima pokazao što znači živjeti sa strašću i odlučnošću, a da nikada ne izgubimo radost i želju za borbom. Nastavit ćete biti svjetlo koje svijetli u srcima svih nas. Zbogom, Sammy - napisala je talijanska premijerka Giorgia Meloni na društvenoj mreži X.

Sammy je htio postati nuklearni fizičar i raditi u CERN-u.