Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta i Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka iz Splita, koji su 19. svibnja na štetu maloljetnice ostvarili obilježja kaznenih djela protupravnog oduzimanja slobode i spolne zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina.

Djevojčica je bila u parku, gdje su je oko 18 sati vidjela dva mladića.

Oni su je poznavali i dobro su znali koliko ima godina. Nije željela poći s njima, ali oni su bili, kako doznajemo, vrlo nametljivi i uporni. Došla je s njima do zgrade, a oni su je potom ugurali u lift, a zatim i stepenicama odvukli na krov nebodera. Zaključali su se. I tad za djevojčicu počinje najstrašnija noćna mora. Obojica joj odmah u startu upućuju aluzije na seksualni odnos, a to polako seže i do njihova prijedloga: "Ili ćeš biti sa mnom ili s njim ili s obojicom.", piše Slobodna Dalmacija.

S curicom je navodno bila i njena prijateljica, koju su ostavili ispred zgrade i onemogućili joj da krene za njima.

Kako se nije u dogovoreno vrijeme vratila kući, njezin brat je krenuo u potragu za njom.

Brat ju je uspio pronaći i spasiti od dvojice monstruma. Djevojčica je sutradan sve prijavila policiji. Odvedena je na liječnički pregled. Pronađeni su tragovi nasilja. Policija i Državno odvjetništvo obavili su očevid. Također, doznajemo kako su dva mladića otprije poznata pravosudnim tijelima, odnosno prema njima su se vodili postupci dok su još bili maloljetnici, no nemaju i pravomoćne presude. Jedan od njih tereti se za iznudu.

Splitsko Županijsko državno odvjetništvo tražilo je za njih određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i žrtvu, što je sudac istrage Županijskog suda u Splitu prihvatio.