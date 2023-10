Mladiću (25) koji je u Solinu napao radnog kolegu prijeti 20 godina zatvora: 'Tko je tu šef?'

Tijekom subote trajale su pretrage stana te vozila koje koristi 25-godišnjak osumnjičen za pokušaj ubojstva 52-godišnjeg kolege, također zaposlenog na održavanju željeznica u Splitu.

Do sukoba koji je umalo završio tragično došlo je u petak oko podneva u pogonu HŽ-a u Solinu: još uvijek se utvrđuju sve okolnosti, no čini se da se dvojac posvađao oko posla odnosno tko je tu šef i tko izdaje zapovijedi, a kada je stariji muškarac okrenuo leđa, 25-godišnjak ga je nožem porezao u predjelu vrata te leđa. Potom je pobjegao, policijska patrola ga nije pronašla na radnom mjestu, dok je 52-godišnjak prebačen u splitsku bolnicu. Kako neslužbeno doznajemo, nije životno ugrožen, no to ne znači da protiv njegovog kolege neće ići prijava zbog pokušaja ubojstva.

Za mladićem je pak trajala potraga do jutra, uhićen je oko šest sati ujutro te će tek navečer ili sutra ujutro biti priveden iz policije nadležnom državnom odvjetništvu.

Nakon ispitivanja očekuje se da će završiti u istražnom zatvoru, vjerojatno zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali možda i zbog opasnosti od bijega, imajući u vidu da je gotovo 24 sata bio n dostupan istražiteljima koji danas prikupljaju materijalne dokaze. Iako nije do sada poznat policiji 25-godišnjak je suočen s kaznenim djelom za koje može dobiti do 20 godina zatvora!