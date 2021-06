Mladi pisac Filip Grujić iz Novog Sada, kojem su u Splitu izbušene sve četiri gume, rekao je za Novu.rs da se to sigurno dogodilo zato što je iz Srbije, te da je prijavio incident policiji. Istaknuo je da su mu ljudi odmah priskočili u pomoć.

- Dvoje su došli s pumpama za gumu. Dobio sam besplatnu noć u smještaju. Ljudi koje sam upoznao na književnoj večeri, prijatelji... ponudili su da mi plate cijeli iznos u gumama... Željeli su mi pomoći jer ih je bilo sram. Bitnije od toga su komentari na moju izjavu da se želim vratiti u Split. Jako je bizarno kako i mi reagiramo na to – jednostavno si kriv ako odeš u Split, a priori. Čak i Srbi govore da je ok što se dogodilo i ‘treba, kad je otišao tamo’. I ovi s druge strane govore ‘dođi opet da ti izbušimo gume' - rekao Grujić te da se to sigurno dogodilo zato što je iz Srbije te je incident prijavio policiji. Dodao je da je rođen 1995. i da je za njega rat nešto što se dogodilo u prošlosti

"To nije ista država, nemam problem s tim. Ja samo želim otići tamo. Tamo su neki ljudi s kojima dijelim, na kraju krajeva, isti ili sličan jezik, zavisi od toga tko će to kako interpretirati", zaključio je.