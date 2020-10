Mladiću u nesvijesti lomio ruke: 'Samo sam branio najmilije, a on ima samo jednu težu ozljedu'

'Mom klijentu nije jasno zašto je optužen za pokušaj ubojstva. Budite uvjereni da će se, kad na sudu ispriča svoju verziju događaja, cijeli ovaj slučaj gledati puno drugačije', kazao je odvjetnik Ivana Kontića

<p>'Ne znam zašto me se tereti za pokušaj ubojstva Miljana Mandića. Tukli smo se i nakon tog sukoba uopće nije zadobio ozljede opasne po život. Samo jednu tešku ozljedu i ništa više'.</p><p>To je pred Višim sudom u Podgorici izjavio Ivan Kontić (30), koji je u nedjelju uhićen u Crnoj Gori. Srbija je raspisala tjeralicu za njim zbog sumnje da je 24. kolovoza u Novom Sadu zvjerski pretukao Miljana Mandića (28), a zatim mu, dok je bio u nesvijesti, slomio obje ruke.</p><p>Nakon saslušanja Kontića, sud je odredio ekstradicijski pritvor od dva mjeseca. Optužen je za pokušaj ubojstva, za što mu prijeti kazna od pet do 15 godina zatvora.</p><p>Damir Lekić, odvjetnik Ivana Kontića, potvrdio je da njegovom klijentu nije jasno zašto je optužen za pokušaj ubojstva. </p><h2>Branio najmilije?! </h2><p>- Rekao mi je da se ne slaže s kvalifikacijom djela, jer smatra da to nije bio pokušaj ubojstva. Ivan mi je rekao da žrtva nije imala ozljede opasne po život, već samo jednu tešku ozljedu - rekao je Lekić i dodao:</p><p>- Rekao mi je i da tog mladića nije napao iz obijesti, već zato što mu je ugrozio obitelj. Ivan je na taj način, kako je rekao, samo branio svoje najmilije. Budite uvjereni da će se, kad moj klijent na sudu ispriča svoju verziju događaja, cijeli ovaj slučaj gledati puno drugačije - kazao je odvjetnik.</p><p>Na pitanje zašto je Ivan Kontić pobjegao nakon što se pojavio video na kojem se vidi kako Miljanu Mandić lomi ruke, odvjetnik Damir Lekić izjavio je da situacija nije bila tako jednostavna kako se činila na prvi pogled.</p><p>- Ivan je pričekao da se strasti malo smire. Tome u prilog ide činjenica da je sada na raspravi sucu jasno rekao da želi ići u Srbiju i to što prije jer želi reći što se stvarno dogodilo. Ivan je spomenuo da će, ako mu se ne naredi izručenje, odmah sam otići u Novi Sad.</p><p>- Inače, nije mu bilo ugodno kad je na društvenim mrežama čitao one prijetnje i uvrede - rekao je odvjetnik. </p><h2>Uhićeni i pomagači</h2><p>Podsjetimo, crnogorska policija u nedjelju je uhitila Kontića koji se skrivao u unajmljenom stanu u podgoričkom naselju Zabjelo.</p><p>U trenutku uhićenja počinitelj je bio sam i nije očekivao da će mu naoružani specijalci provaliti u stan.</p><p>Ivan Kontić javnosti je postao poznat nakon što je sredinom rujna na društvenim mrežama objavljen video na kojem se vidi kako svim snagama udara Miljana Mandića šakama u glavu, a zatim lomi ruke dok leži u nesvijesti.</p><p>Kontić je tada pobjegao, a policija je ubrzo uhitila njegove pomoćnice Ivanu L. (30) i Luku V. (38).</p><p>Neki su mediji izvijestili da je Kontić diplomirani pravnik i da je od siječnja bio pripravnik u jednom odvjetničkom uredu u Novom Sadu.</p><p>U vrijeme napada bio je šef osiguranja kasina u tom gradu, a prije toga bio je član crnogorske reprezentacije u judu.</p><h2>Stefanović: Hvala kolegama iz Crne Gore</h2><p>Ministar policije Nebojša Stefanović zahvalio se jučer kolegama u Crnoj Gori na uhićenju osumnjičenog Ivana Kontića.</p>