Mislav Sviben (31) iz Zlatara profesor je harmonike. Radi u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića u Sesvetama gdje djecu podučava sviranju tog instrumenta. No, protekli vikend netko mu je harmoniku – ukrao, prenosi portal Ni Zagorje Malo.

‘Vratite mi je da mogu živjeti’

Kako nam priča, nastupao je na zagorskoj manifestaciji Dani Zlatara. Odradio je nekoliko nastupa pod šatorom. U gužvi, s mnoštvom ljudi koji su ga okruživali, odložio je harmoniku pokraj pozornice. Nastavio se družiti s kolegama, zapravo uvjeren kako je harmoniku odnio u automobil.

– Ovo mi se doista nije smjelo dogoditi. Harmonika je kod mene i na njoj sviram već 15 godina. Proputovala je ona sa mnom cijelu Hrvatsku i ostatak Europe. Često bi je nakon nastupa ostavio na bini, nikada nitko je nije dirao. I baš da mi je ukradu ovdje doma, u Zlataru – žalostan je ovaj mladi profesor.

Ljut je na sebe što je bio uvjeren da ju je, kao i obično, stavio u automobil. No, kako je tamo nije bilo, nije je sutradan našao niti pod šatorom, koga god je pitao nitko je nije vidio… Shvatio je da su ga pokrali.

Stara je već to harmonika, Pigini bayan 58. No, Mislavu je ona sve. Osnovno sredstvo za rad. Njemu je to život, kruh.

‘Nek’ je ostavi anonimno, samo nek’ je vrati’

– Molim onoga tko ju je uzeo da je anonimno ostavi negdje, u crkvi, u dvorištu moje kuće. Ako želi nešto novca neka me nazove na 097 6649 153 i kaže gdje se možemo naći, gdje će mi je ostaviti. Neću odati policiji tko je, ne zanima me, samo da mi vrati harmoniku da mogu nastupati, da mogu predavati djeci, podučavati ih. Da mogu dalje živjeti – apelira Mislav na ljudsku savjest.

Krađu je prijavio policiji, no kaže da neće pokretati nikakav postupak ako se ‘nalaznik’ harmonike javi njemu i vrati mu je. Harmonika ima oštećenja koja su samo vlasniku poznata. Da bi nabavio takvu drugu treba mu najmanje 5.000 eura, koje on nema.

– To mi je život, to radim, sretan sam dok podučavam, sretan dok nastupam. Ne sviram po svadbama, sviram klasiku, ne zarađujem puno. Molim onoga tko je uzeo ili onoga tko je nešto vidio da mi se javi, bit ću neizmjerno zahvalan – očajan je Mislav koji je završio Glazbenu školu u Varaždinu, a u Puli je pohađao satove Klasične harmonike na Sveučilištu Jurja Dobrile.