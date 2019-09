Mlatili se kod stadiona Dinama: 'Sjekira mi je prošla kraj glave'

Rekao sam im da bace sjekire, da nema potrebe za sukobom, no oni su i dalje bili agresivni i dobacivali uvrede, prisjećao se svjedok Mario F. napada četvorice mladića naoružanih sjekirama i čekićima na zagrebačkim Sveticama.

POGLEDAJTE EKSKLUZIVNI VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Išli su prema nama, u rukama su imali sjekire i čekiće'

Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv trojice mladića koje terete za izazivanje nereda, a djelo su počinili uz uporabu opasnog oruđa. Bilo je to 23. srpnja ove godine.

Dinamo je igrao utakmicu protiv FC Suburtala. Mario i nekolicina prijatelja dogovorili su se da će utakmicu pratiti iz jednog kafića u blizini maksimirskog stadiona.

- U kafić sam došao među prvima. Oko 19.05 stigao je Tomislav M. Bio je vidno uzrujan i ispričao nam da su ga na semaforu kod kipa sportaša, dok je čekao zeleno svjetlo, napala dva mlađa muškarca te da ga je jedan udario čekićem po leđima. Ustao sam i pogledao prema Maksimirskoj i vidio ih kako se udaljavaju. Nastavili smo sjediti, a u jednom trenutku vidjeli smo kako nam se približavaju četiri mladića koji su u rukama nosili sjekire i čekiće - ispričao je Mario F.

Foto: 24sata.hr

Vikali su: 'Ajde, pi*ke!'

Napadači su dotrčali do terase gdje su uz Marija F., Tomislava M. i njihove prijatelje sjedili i drugi građani koji su gledali utakmicu.

- Vikali su nešto u stilu: "Ajde p**ke, j***t ćemo vam majku" i slično. Potom su krenuli mahat sjekirama i čekićima prema nama i pozivali na sukob. Prvi sam izašao s terase i pokušao ih smiriti. Krenuli su uzmicati, a onda se prema meni zatrčao mladić u crnoj majici, kratkim krem hlačama, koji je bio osobito agresivan i snažno zamahnuo sjekirom prema meni - rekao je Mario.

Instinktivno se sagnuo i pao na tlo, dok ga je taj mladić i dalje pokušavao udariti po glavi.

- Promašio me za nekoliko centimetara. I drugi, u zelenoj majici, je krenuo prema meni, no tad je do nas dotrčao Tomislav M., koji je u rukama imao nekakav sprej za samoobranu i poprskao navijače te su se oni povukli prema Maksimiru - govorio je Mario, koji u događaju nije ozlijeđen, dok je na Tomislavovoj nozi primijetio posjekotinu, ali nije vidio kako ju je zadobio.

Nikoga od četvorice ne bi mogao prepoznati, napadače ne poznaje od ranije niti zna zašto su ih napali. Isto je, nakon napada, ispričao i Tomislav M., koji nije bio siguran kako je zadobio posjekotinu na nozi, je li to bilo u napadu ili slučajno.

Ni on ne poznaje napadače niti bi ih mogao prepoznati te se ne smatra pripadnikom frakcije navijača Dinama.

Foto: 24sata.hr

Snimka slučajnog prolaznika ključni dokaz

Ključni dokaz koji je policija uspjela pribaviti je snimka slučajnog prolaznika, koji je vidio četiri mladića kako ulaze u kafić naoružani sjekirama i čekićima te je događaj snimio iz tramvaja.

Postoji još jedan video napada koji je snimio drugi prolaznik s obližnje benzinske postaje. On je nazvao policiju.

Zahvaljujući snimkama istražitelji su mladića odjevenog krem kratke hlače i crnu majicu s manjom sjekirom u ruci identificirali kao Branimira R. (23). Jan A. (23) odjeven je u zelenu majicu i tamnije kratke hlače te u ruci nosi čekić.

Treći mladić sa snimke u svijetlim kratkim hlačama s crnim ruksakom na leđima i majici kratkih rukava naoružan čekićem je Zvonimir V. S njim istražitelji nisu uspjeli razgovarati jer je u bijegu.

Svoj trojici određen je istražni zatvor početkom kolovoza, s time da Zvonimira još traže. Na ispitivanju u odvjetništvu okrivljeni Branimir je djelomično priznao djelo, dok je Jan priznao da se sve odvijalo točno onako kako ih optužnica tereti.

Foto: 24sata.hr

Svi su više puta osuđivani

Sva trojica su više puta prekršajno osuđivana zbog remećenja javnog reda i mira te nereda na sportskim natjecanjima. Branimir je i kazneno osuđivan zbog razbojničke krađe, a sumnjiče ga i pokušaj nanošenja teške ozljede iz srpnja prošle godine.

Optužnica tek treba proći potvrđivanje na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.