Mlinarić Ćipeu u Saboru: Četnik je trudnici gurnuo pušku u spolovilo, što je ubio u njoj?

Nakon pet godina, napokon se u Saboru raspravljalo o novom Zakonu o pobačaju i prekidu trudnoće, a u raspravi, koja je potrajala do četiri sata i 10 minuta ujutro, su se ponovno mogle čuti kontroverzne izjave desnih zastupnika.

Tako je zastupnik DP-a Stipo Mlinarić Ćipe ispričao priču o stravičnom zločinu iz 1991. godine. kojom je usporedio prijedlog novog zakona.

- Prvo da kažem odmah, za mene život počinje začećem i traje do smrti, uvijek sam za kulturu života, ne kulturu smrti. Kolegice Sabina, gospođi Ružici Markobašić gurnuli su 20.11.1991. godine cijev puške u vaginu i opalili su. Što su ubili u njoj? Bila je u sedmom mjesecu trudnoće. Nakupinu stanica, bjelančevine ili dijete? Recite mi, koja je razlika između države koja to radi legalno i tog četnika koji je napravio stravičan zločin, a na kraju je ubio i gospođu Ružicu Markobašić? Koja je razlika između države i četnika? Za mene je nema, isti su ako to rade - rekao je Ćipe.

Usporedba nije sjela Peđi Grbinu s kojim je potom ušao u raspravu.

- Kolega je samostalnu i suverenu državu Hrvatsku usporedio s četnikom. Govoriti o ratnom zločinu i povući paralelu sa zakonom koji je Ustavni sud potvrdio ustavnim je ispod svake razine - upozorio je Grbin nakon čega mu je predsjedavajući Ante Sanader dao opomenu.

- Mlinarić Ćipe nije usporedio državu Hrvatsku s četnicima. On je hrvatski branitelj i nije korektno da vi tako govorite o njemu - opomenuo je Sanader.

- Nikad ja državu Hrvatsku neću usporediti s četnicima, što za vas ne bih baš rekao, ali usporediti zakon koji je nakaradno napisan, i to je vaša partija napisala ’78. godine, vrlo rado ću ga usporediti i reći da je to za mene jednako četniku. Taj zakon, ne država Hrvatska - opet se javio Mlinarić Ćipe.

