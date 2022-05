Saborski odbor odbio SDP-ov zakon, rasprava je trajala do 4 ujutro, a glasanje je u podne

Rasprava o SDP-ovu prijedlogu zakona kojim bi se regulirao prekid trudnoće, potrajala je do četiri sata i 10 minuta ujutro. HDZ - ovi zastupnici su djelomično popunili svoje klupe, a vrlo brzo su iz njih i odlazili. Demostrativno je Sabornicu napustio i Hrvoje Zekanović.

- Vi ste na strani zla - rekao je SDP - ovcima.

Mostovcima je pak poručio da šute sedam godina o ovome i što su do sad radili.

- Sada će pokušati obmanuti javnost i prikazati se kao pro-liferi, a to nisu - rekao je i izjurio van iz Sabora na samom početku rasprave.

Lijevo - liberalnu oporbu su optužili da skupljaju političke poene jer su progurali na raspravu zakon o kojem se trebalo razgovarati i odlučivati kad je to odredio Ustavni sud, još 2018. godine.

Briljirala je i Marijana Petir koja ih je optužila da žele uvesti sterilizaciju.

- Pobačaj nazivate zdravstvenom skrbi, trudnoću izjednačavate s bolešću, želite uvesti sterilizaciju i negirate pravo na život - rekla je.

No sterilizacija je već u zakonu i spada u pravo na izbor o osnivanju obitelji, pravo na privatni obiteljski život i pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Spada u dio spriječavanja neželjene trudnoće gdje se navodi kao trajni izbor, nasuprot kontracepcije koja je privremeni.

- Sterilizacija je medicinski zahvat za trajno spriječavanje začeća. Steriliziracija se može izvršiti pod uvjetima iz ovog zakona - kaže članak 7.

Već u idućem su ti uvjeti i definirani.

- Sterilizirati se može osoba koja je navršila 35 godina. Bez obzira na godine života, sterilizirati se može žena čiji je život bio ugrožen trudnoćom ili porodom. Bez obzira na godine života sterilizirati se može osoba za koju se na temelju saznanja medicinske znanosti utvrdi da bi rodila dijete s teškim psihičkim ili fizičkim manama - kaže članak 8.

Zakon kaže i da se sterilizacija može izvesti samo na zahtjev osobe koja se sterilizira, a zahtjev razmatra komisija prvog stupnja. Postoji i drugostupanjska komisija za slučaj da pacijent ne bude zadovoljan rješenjem prve. Zakon jasno kaže i da se sterilizacija može izvršiti u svakoj ustanovi koja ima odjel ginekologije i porodništva za žene i urologije za muškarce. Sterilizacija se mora prijaviti u roku od 30 dana od izvršenja Ministarstvu zdravstva zbog vođenja statistike.

Desna strana sabornice rekla je i da život počinje začećem, no svaka konvencija o ljudskim pravima definira dobivanje ljudskih prava temeljem rođenja.

- Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima - stoji na početku Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Sandra Benčić ih je upozorila da hrvatski pravni sustav embrije i fetuse ne tretira kao osobe.

- Fetus nema OIB, adresu, ime i prezime. Zato nema ni zaštitu države koju imaju osobe - rekla je i dodala da Andrej Plenković odbija izvršiti obavezu prema rješenju Ustavnog suda i donijeti novi zakon o pobačaju:

- Ovakva rasprava u HDZ-ovim redovima ne odgovara njegovom umivenom briselskom licu u trenutku kada želi postati šefom EPP-a.

U jednom trenu, prije nego što su svi s desne strane Sabora otišli kući, javio se i Stipo Mlinarić Ćipo iz Domovinskog pokreta.

- Prvo da kažem odmah, za mene život počinje začećem i traje do smrti, uvijek sam za kulturu života, ne kulturu smrti. Kolegice Sabina, gospođi Ružici Markobašić gurnuli su 20.11.1991. godine cijev puške u vaginu i opalili su. Što su ubili u njoj? Bila je u sedmom mjesecu trudnoće. Nakupinu stanica, bjelančevine ili dijete? Recite mi, koja je razlika između države koja to radi legalno i tog četnika koji je napravio stravičan zločin, a na kraju je ubio i gospođu Ružicu Markobašić? Koja je razlika između države i četnika? Za mene je nema, isti su ako to rade - rekao je.

Peđa Grbin kazao mu je da je Hrvatsku usporedio s četnicima.

- Kolega je samostalnu i suverenu državu Hrvatsku usporedio s četnikom. Govoriti o ratnom zločinu i povući paralelu sa zakonom koji je Ustavni sud potvrdio ustavnim je ispod svake razine - rekao je.

Zbog toga mu je Ante Sasnader dao opomenu.

- Mlinarić Ćipe nije usporedio državu Hrvatsku s četnicima. On je hrvatski branitelj i nije korektno da vi tako govorite o njemu - rekao je Sanader.

Sabina Glasovac iz SDP - a izjavila je da Vlada okreće glavu na ne poštivanje zakona.

- Treba osuvremeniti zakon, omogućiti ženama pristup informacijama, edukaciji, kontracepciji i prekidu trudnoće na zahtjev bez odugovlačenja, pitanja, odvraćanja i dezinformiranja, poštujući njihovu privatnost i dostojanstvo. Vlada zatvara oči na sve jača konzervativna kretanja u društvu i dopušta da zbog toga ne funkcionira zdravstveni sustav, zbog straha od gubitka glasova, boji se suprotstaviti marširajućem konzervativizmu - rekla je.

Branko Bačić je njihov prijedlog zakona nazvao 'skandalozno podnormiranim' i 'u pravnom smislu ispod zakona koji je donesen prije više od 40 godina' te je najavio da ga HDZ neće podržati. Dodao je i da sam naziv zakona jasno odražava stav predlagatelja da je osnovno usmjerenje prekid trudnoće, što je u suprotnosti s odlukom Ustavnog suda da prekid trudnoće mora biti izuzetak, a ne pravilo.

Ustavni sud je ovako obrazložio odluku da pobačaj i prekid trudnoće moraju biti legalni, pozivajući se na sudsku praksu iz SAD -a, Francuske i ostatka svijeta.

- Kriterij za njihovo priznanje, kako je Savezni ustavni sud već utvrdio, je kriterij neprihvatljivosti (BVerfGE 39, 1 [48 i dalje]). Ovaj kriterij je opravdan (...) jer se, s obzirom na specifičnu vezu između majke i djeteta, zabrana prekida trudnoće ne može ograničiti na obvezu žene da se suzdrži od povrede pravne sfere drugoga, već istovremeno podrazumijeva i intenzivnu obvezu, koja egzistencijalno pogađa ženu, da iznese trudnoću i rodi dijete, te osim toga, povlači sa sobom obvezu djelovanja, brige i odgovornosti koja će trajati više godina nakon rođenja djeteta...Prvi je aspekt zaštita prava na privatni život žene u odnosu na donošenje (samostalne) odluke o pravu na život, s jedne strane, te prava potencijalnog oca na donošenje odluke, s druge strane. ESLJP smatra da svako tumačenje prava potencijalnog oca iz članka 8. Konvencije, u slučaju kada majka namjerava prekinuti trudnoću, prije svega mora voditi računa o njezinim pravima, budući da se trudnoća, njezin nastavak ili prekid, prvenstveno tiču nje...Drugi aspekt tiče se pozitivnih obveza države u smislu članka 8. Konvencije. Naime, budući da priroda prava na odlučivanje o prekidu trudnoće nije apsolutna, države su dužne osigurati djelotvoran pravni okvir koji će osigurati provedivost u praksi i djelotvornost zakonom zajamčenih prava - piše u odluci.

Ustavni sud je naložio i zakonodavcu da poduzme sve kako bi educirao buduće majke i očeve.

- Na zakonodavcu je da, uz nužne zakonodavne promjene iz naprijed navedenih razloga, u novom Zakonu odredi edukativne i preventivne mjere tako da prekid trudnoće bude izuzetak. U okviru svoje široke slobode procjene zakonodavac je slobodan odrediti mjere koje smatra svrhovitima da se kroz edukativne i preventivne programe, primjerice uključivanjem reproduktivnog i spolnog obrazovanja, promovira spolno odgovorno ponašanje te odgovornost i muškarca i žene u prevenciji neželjene trudnoće. Zakonodavac također može, kako bi ženi omogućio da njezino određenje prema trudnoći i majčinstvu bude slobodno, odrediti primjereno razdoblje razmišljanja prije donošenja odluke o prekidu ili nastavku trudnoće u kojem bi joj bile pružene sve informacije o trudnoći i uslugama koje joj stoje na raspolaganju (primjerice, o savjetodavnim centrima i zdravstvenoj zaštititi za vrijeme trudnoće i poroda, o radnim pravima trudnica i majki, o dostupnosti jaslica, o centrima koji osiguravaju odgovarajuću kontracepciju i informacije o sigurnom seksu, te o centrima u kojima se savjetovanje može obaviti prije i nakon trudnoće). Na zakonodavcu je također odrediti hoće li novim zakonom urediti pitanje troškova prekida trudnoće (hoće li ih i u kojim slučajevima snositi žena ili će oni teretiti državni proračun), pitanje priziva savjesti liječnika koji ne žele obavljati prekide trudnoće i sl. Slijedom navedenog, Ustavni sud nalaže Hrvatskom saboru da u roku od dvije (2) godine od dana donošenja ovog rješenja donese novi zakon u skladu s naprijed navedenim utvrđenjima - piše u odluci.

No dvije Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem to nisu napravile zadanom roku, a jučer je Saborski odbor za zdravstvo glatko i bez rasprave odbio prijedlog SDP - a. Po svemu sudeći, novi zakon bit će odbijen i danas na glasanju u podne.

