Mlinarić: HDZ i SDP su potjerali više mladih nego četnici u ratu

Nositelj liste Domovinskog pokreta u 10. izbornoj jedinici Stipo Mlinarić izjavio je u utorak kako HDZ i SDP ne zanima hrvatski narod, jer su obje stranke iz države potjerale više mladih nego četnici u Domovinskom ratu.

„Mogu me zvati nacionalistom, ali imam pravo svoje voljeti. Mlade i obrazovane ljude, svoje Hrvate. A ne da ih Andrej Plenković i njegova globalistička klika tjeraju po Irskoj, Njemačkoj i Austriji, da po staračkim domovima peru babe. Ja želim da ti ljudi budu ovdje. Ne mrzim strane radnike koji dolaze raditi u Hrvatsku, ali zašto smo svoje potjerali?”, pitao je Mlinarić na konferenciji za medije u Dubrovniku.





Poručio je kako DP neće dozvoliti slobodno kretanje migranata. „Osjetljivi smo na sve koji prolaze kroz ratne strahote, jer smo to i sami prošli. Ali onda se dolazi na granični prijelaz, kako su i Dubrovčani u ratu odlazili u Italiju, a ne preko rijeka, šuma i planina. Mi ne znamo tko nam dolazi. To su vojno sposobni muškarci. U Moskvi četvorica ubiju 140 ljudi. Treba li se to nama dogoditi? Sigurnost države je na prvom mjestu”, poručio je Mlinarić i dodao kako su na listi DP-a ljudi koji se neće prodati niti sagnuti glavu pred nikim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.





Treći na listi DP-a Ričard Milun istaknuo je kako građani prvi put mogu glasovati za, a ne protiv nekoga. „Domovinski pokret kao treća opcija iza sebe nema mrlja, za razliku od tzv. velikih stranaka. Kad na izborima dobijemo povjerenje građana Hrvatska će postati onakva za kakvu smo se borili, a mnogi dali svoje živote: država u kojoj se dostojanstveno živi od svoga rada, poštuju ljudske osobine, a kriminal i korupcija su iskorijenjeni”, poručio je Milun.