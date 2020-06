'Mnoge stanovnike Rijeke i PGŽ vrijeđa stereotip crvene Rijeke i županije. To je jednostavno mit'

Majda Burić državna tajnica u ministarstvu rada omjerit će ponovno snage sa SDP-ovim Zlatkom Komadinom. Naime, 2017. bila je HDZ-ova kandidatkinja za županicu, ali ju je pobjedio Komadina.

<p>Državna je tajnica, bila je saborska zastupnica, a na predstojećim parlamentarnim izborima deseta je u sedmoj izbornoj jedinici koju predvodi Tomo Medved. Majda Burić, mlado je lice HDZ-a i dio je stranačkog kadra kojemu je šef HDZ-a Andrej Plenković dao šansu. Rođena je Riječanka, a korijene vuče u Ravnoj Gori. </p><p>Plan je pobijediti na izborima i imati i nadalje sadašnjeg i budućeg premijera Plenkovića koji je jedini sposoban voditi Hrvatsku u sigurnu i bolju budućnost što je nebrojeno puta i dokazao. Sjetite se krize u Agrokoru, 3.maju, Uljaniku, Đuri Đakoviću pa i potonje koronakrize. Sve je to riješeno uspješno, a to nije slučajnost, već umijeće vođenja i upravljanja u krizi. Na muci se uvijek poznaju junaci! Od Jaruna do Jadrana – to je naša 7. izborna jedinica koju predvodi general Tomo Medved, a ja sam deseta na listi. Plan je osvojiti najmanje 6 mandata, a borit ćemo se za sedmoga. Kad pogledate područje koje pokrivamo – od južnog dijela Zagreba, JZ dijela Zagrebačke županije, cijele Karlovačke županije, Gorskog kotara, Grobinšćine pa sve do Bakra i Novog Vinodolskog i kad pogledate što je sve napravljeno na tim područjima u zadnje 4 godine, onda je itekako vidljivo da iza nas stoje konkretni rezultati i napredak svih tih krajeva. Zagrebački rotor gotovo je u potpunosti financiran iz sredstava državnoga proračuna i europskih sredstava, sustav zaštite od poplava u Karlovcu, centar za gospodarenje otpadom Babina Gora, drugi kolosijek pruge Hrvatsko Leskovac-Karlovac, izgradnja novog riječkog KBC-a, novi zakoni za brdsko-planinska i potpomognuta područja kojima smo osigurali dodatnih 150 milijuna kuna. Iza nas je uspješan mandat unatoč svim krizama koje smo sve riješili i danas se u Hrvatskoj bolje živi nego prije 4 godine.</p><p><b>Protivnik vam je Zlatko Komadina (nositelj liste Restart koalicije) protiv kojeg ste izgubili na izborima za župana prije tri godine. Što mislite zašto je Primorsko goranska županija percipirana kao utvrda SDP-a? I hoće li se to ikada promijeniti?</b></p><p>Percepcija ima moć i onda kad je u potpunosti lažna. Zato je treba razotkriti. Sjetite se da je Komadina bio ministar u Vladi SDP-a. Izdržao je svega 3 mjeseca intenzivnog i zahtjevnog posla u izvršnoj vlasti i onda je pobjegao. Ako hoćete nešto napraviti, onda je to krvav posao, ali Komadina nije bio sposoban niti spreman na to. Mnoge stanovnike Rijeke i PGŽ-a vrijeđa stereotip crvene Rijeke i županije. To je mit koji ide na ruku jedino onima koji danas vode županiju i grad. Jasno je da ljudi traže i žele promjene i da im je dosta nazadovanja naših krajeva zbog nesposobnosti Komadine i Obersnela. Da, na lokalnim izborima 2017., kada sam bila kandidatkinja za županicu, HDZ je ostvario najbolji rezultat ikad, 26% birača dalo je povjerenje HDZ-u. Nažalost, jako je malo falilo za drugi krug. No uvjerena sam da ćemo dogodine na lokalnim izborima dobiti župana iz redova HDZ-a. Primorsko-goranska županija zaslužila je brzog, sposobnog, okretnog župana koji će riješiti Marišćinu – problem koji je stvorio Komadina i koji sada ne zna i neće riješiti. PGŽ zaslužuje župana koji će sagraditi novi autobusni kolodvor, a ne da imamo ruglo u centru grada, koji će Rijeku, priobalje, Gorski kotar i otoke staviti u fokus i to pokazati i dokazati ulaganjima i ubrzanim razvojem. To treba našim građanima, a ne Komadinine lijepe riječi, opravdanja i parole zašto se nešto ne može. </p><p><b>Je li vam kao ženi bilo teško uspjeti u politici?</b></p><p>Možda je to bio dugotrajan proces, ali tako i treba biti želite li biti spremni odgovorno obnašati poziciju dužnosnika u RH. Svatko onaj tko je ekspresno katapultiran s mjesne razine u nacionalnu politiku – taj niti ne zna da ne zna, a to je opasno. Mislim da je moj put bio postupan, zdrav i kontinuiran. Uvijek sam imala podršku svojih muških kolega i mislim da su me doživljavali prije svega kao čovjeka, a tek onda kao ženu. Prošla sam sve, od članice koja lijepi plakate i raznosi letke po kućama, predsjednice Mladeži HDZ-a, općinske vijećnice u Ravnoj Gori, bila sam najmlađa vijećnica u Skupštini Primorsko – goranske županije tako da sam 8 godina bila oporba županu Komadini u Skupštini. Bila sam kandidatkinja HDZ-a za zamjenicu župana, nakon toga kandidatkinja za županicu, bila sam saborska zastupnica i danas sam državna tajnica. </p><p><b>Državna ste tajnica u ministarstvu rada, recite što ste konkretno napravili da bi ljudi zaokružili vaše ime na izbornom listiću?</b></p><p>Prosječna plaća u našem mandatu rasla je za 1.147 kuna, a minimalnu smo povećali za 750 kn. Usporedbe radi, u vrijeme SDP-a 2015. godine minimalna je plaća podignuta za svega 0.4%, a to vam je brojkom i slovom 11 kuna i 94 lipe. I dalje ćemo ustrajati na podizanju plaća, uložit ćemo 10 mlrd kuna za otvaranje najmanje 100.000 novih radnih mjesta. Jako je bitno podsjetiti da smo kad je bilo najteže, a to je ožujak ove godine i proglašenje epidemije, mjerom za očuvanje radnih mjesta obuhvatili gotovo 600.000 radnika i 97.000 poslodavaca te osigurali svakom radniku 4.000 kuna neto plus doprinose što znači da smo po radniku sveukupno osigurali oko 5.800 kuna mjesečno. Zaštitili smo radnike, zaštitili smo gospodarstvo jer znamo ideju provesti u djelo. SDP to ne zna. Sjetite se gospodarske krize dok je na vlasti bio SDP (2011.-2015.). I tada je postojala mjera poticanja očuvanja radnih mjesta. Znate li koliko je puta konzumirana u te četiri godine? Samo 2.008 radnika dobilo je potporu. Toliko o SDP-ovoj usmjerenosti na radnike i radna mjesta. Zbog velike količine nesposobnosti tadašnje Vlade na burzi je završilo skoro 400.000 radnika. Mi to nećemo dopustiti jer nam je u fokusu sigurnost naših radnika i poslodavaca. Osim toga, u Ministarstvu rada 2017. osmislili smo projekt zapošljavanja žena ZAŽELI. Za njega smo osigurali 1.5 milijardi kuna. Dosad smo zaposlili 6.000 žena diljem cijele RH koje pomažu u 36.000 kućanstava. Bespovratnim sredstvima potičemo ljude na pokretanje vlastitoga biznisa odnosno na samozapošljavanje. To je naša najpopularnija mjera. U konačnici, zbog dobro izbalansiranih mjera zapošljavanja koje smo prilagodili potrebama naših ljudi, mi niti u koronakrizi nismo imali većih disbalansa na tržištu rada. Štoviše, u posljednjih 15-ak dana zaposleno je više od 16.000 ljudi. Povećali smo sve mirovine za 12%, a one najniže za 15%. Uveli smo nacionalnu mirovinu za sve one koji nemaju uvjete za stjecanje mirovine jer nemaju najmanje 15 godina staža. Jako smo se fokusirali i na mlade pa smo ukinuli SOR (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) kako nam mladi na tržište rada ne bi ulazili na način da nemaju niti ugovor o radu, ali zato imaju minimalnu plaću. Mi to ne želimo! Zato smo SOR ukinuli i bildamo pripravništvo koje mladom čovjeku daje dostojanstven ulazak na tržište rada – daje mu ugovor o radu i sva prava koja iz njega proizlaze i daje mu plaću u visini prosječne plaće tog radnog mjesta umanjene za 15%. U našem mandatu broj mladih koji imaju ugovore na neodređeno radno vrijeme narastao je za više od 100.000 zbog toga što smo implementirali porezne poticaje i olakšice.</p><p><b>Koji su najveći problemi Primorsko - goranske županije?</b></p><p>Gorući problem je Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina na Viškovu. Ne samo da strašno smrdi, već ljudi obolijevaju, kvaliteta života im je rapidno pala zbog SDP-a i Komadine koji su stvorili problem, a ne znaju ga ili ne žele riješiti i prebacuju odgovornost na druge što je čista podvala i obmana. Problem je što aktualno vodstvo županije nema žara, nema strasti za postizanje ubrzanog napretka, nema viziju razvoja. Imali smo ogroman problem u Gorskom kotaru koji je stvorila SDP-ova vlada izmjenama Zakona o brdsko-planinskom području. Tim potezom su planinski gradovi i općine u cijeloj RH ostali bez i do trećine proračuna. Mi smo to promijenili jer su nam u fokusu građani i njihove potrebe. Donijeli smo nove zakone i njime osigurali dodatnih 150 milijuna kuna. U idućem mandatu po uzoru na projekt Slavonija, pokrećemo projekt Gorski kotar, Lika, Banovina i Zagora za što smo predvidjeli najmanje 2 milijarde kuna. Osim toga, cjelokupan prihod od poreza na dohodak usmjerili smo na županije, gradove i općine pa smo ih dodatno financijski osnažili. To vam je godišnje oko 2 mlrd kuna dodatno za JL(R)S.</p><p><b>Kakvi ste privatno? Što vas veseli? Što opušta? </b></p><p>Ako mislite na muža, dečka, djecu…to nemam što znači da za mene najbolje tek dolazi, samo ja to još ne znam. Privatno sam jako temperamentna i veliki sam radoholičar. Jako mi je bitna istina i poštivanje dogovora. Volim akciju i dan u kojem se pošteno ne nasmijem nije baš dobar dan. Veseli me moj pas Mr. Mao. Jako je velik, ima 40 kila, ali je umiljat ko bebica. Opušta me peglanje. Ne ljuti me više ništa, ali bježim od šarmantnih manipulatora kojima je u interesu samo vlastito koristoljublje.</p><p>Moj tata!!! I mama, ali nju više zanima jesam li što jela, kad sam zadnji put jela…</p>