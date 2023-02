'Mnogi ne znaju da spavaju na kuli od karata, treba povećati kazne za nepropisnu gradnju'

Stravični potres koji je pogodio Tursku i Siriju pobudio je empatiju cijelog svijeta, no podsjetio nas je, nažalost, i na jedan vrlo ozbiljan problem, a to je da korupcija ovoga puta doslovno ubija. I same smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade, službene Vladine smjernice, upozoravaju da je situacija u Hrvatskoj što se tiče kvalitete gradnje doista loša. Čak i one građevine koje su građene nakon 1982. , odnosno 2007., nisu bile izgrađene prema projektnoj dokumentaciji nego često samo čistom improvizacijom izvođača, upozorila je Mostova Marija Selak Raspudić.

Može se očekivati, naglasila je, da veliki broj tih zgrada nema dostatnu potresnu otpornost.

- Dakle, u Hrvatskoj je detektirano da mi živimo doslovce rizično, velik broj građana nema pojma da spava na kuli od karata. S obzirom na trusnost tla, nažalost, samo je pitanje trenutka kada će se ta kula urušiti i s kojim posljedicama - kazala je te istaknula kako je Most u saborsku proceduru uputilo izmjene Zakona o gradnji kojima se povećava kazna odgovornih za nadzor, što ima i preventivni učinak.

- Postavili smo zastupničko pitanje resornom ministru je li, s obzirom na nedavne potrese u Hrvatskoj, koji su unatoč slabijoj snazi prouzročili veliku materijalnu štetu, itko kazneno odgovarao i je li uopće proveden nadzor zbog nepropisne gradnje. Nikada nismo saznali. Zadužit ćemo Vladu kada ćemo razgovarati o novom Zakonu o obnovi da ustanovi nadzor i podnese izvješće Saboru o tome koliko je na terenu pronađeno nepropisno izgrađenih građevina i tko će za to odgovarati - poručila je.

Preventiva je ključna, naglasio je i šef Mosta Božo Petrov dodajući kako je potrebno mapirati potresnu otpornost zgrada u Hrvatskoj, posebno onih javne namjene te podizati njenu otpornost do stadija IV.

- To je način prevencije da nam se ne bi dogodio scenarij Turske i Sirije. I to treba raditi kroz pričuvu, Vlada treba poticati kroz subvencije, treba se organizirati Europski fond solidarnosti, a to je zadatak za eurozastupnike. Korupcija doslovno ubija, kada imate mogućnost građevinsku dozvolu dobiti na takav način za neadekvatnu gradnju, što se onda događa s onima koji su zbog siromaštva i cijene smještaja prisiljeni raditi kuće koje su neadekvatne i onda se čudom čudimo kad se dogode tragedije - istaknuo je.

'U povijesti Hrvatska nije imala ovako otuđenog premijera'

Upitan za izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji se posprdao s oporbenom inicijativom koju su pokrenuli za njegov opoziv, Petrov pita što se može uopće očekivati od osobe kojoj se trese stolica i afere joj niču iz dana u dan.

- Doslovno je bezbrojni niz tih afera i što očekivati osim da će to pokušati relativizirati i da će to na bilo koji način pokušati prikazati nebitnim. Sve ono što smo jučer pokazali i što je pokazala glavna državna odvjetnica ne ide njemu u prilog - istaknuo je dodavši kako je glavna državna odvjetnica ranije u Saboru govorila jedno, a ovih dana drugo te da OLAF-u nije slala dokumente u slučaju Žalac.

- Ali vjerojatno je zbog toga i dalje na tom mjestu. Savjetovao bih Plenkoviću da malo porazgovara kad je već u Bruxellesu s Europskim tužiteljstvom i nacrta im tko još ima iz njegovog ureda i od ministara da ih odmah privedu jer očito niz neće stati. Počelo se s ministrima, došli smo do užeg kabineta, on se poprilično spominje u svim korespodencijama, je li možda nesiguran da će u konačnici sve to dovesti do njega? Možda je to razlog zašto relativizira - kazao je.

Nikada u povijesti Hrvatska nije imala tako odnarođenog premijera, dodala je i Selak Raspudić.

- Isključivo priča o Ukrajini da bi prikrio vlastitu nesposobnost, a i korupciju - rekla je.

Upitani za jučerašnju sjednicu na kojoj je tema bila transrodnost djece i mladih, a koju je ljevica napustila jer su da o tome govore pozvani Željka Markić i Herman Vukušić, Selak Raspudić je istaknula kako o tome treba ozbiljno razgovarati obzirom na podatke o rastu pokušaja samoubojstava mladih, kao i sve više njih koji se javljaju u klinike vezano uz pitanje svojeg identiteta.

.- Stručnjaci su to lani na tematskoj sjednici istaknuli kao glavni problem i o tome doista treba razgovarati, žao mi je što jučer nismo imali priliku - rekla je zastupnica, a Petrov izrazio žaljenje što ljevica nije pokazala uključivost.

