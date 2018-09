Mnogi su omastili brk: Divan je život kad si na Agrokorovoj sisi

Ivica Todorić 6. rujna engleskom sudu pokušat će dokazati da je žrtva političkog progona. To je njegova zadnja šansa da spriječi izručenje Hrvatskoj i smještaj u Remetincu.

No na Gazdinoj bivšoj tvrtki mnogi su omastili brk. Odvjetnički ured Borisa Šavorića koji radio lex Agrokor, kasnije je od izvanredne uprave dobio 825.000 kuna, otkrio je Nacional. Dosad se nije znalo da je bio plaćen. Iz Agrokora su nam potvrdili da je uredu plaćeno 690.000 kuna bez PDV-a, ali kažu za 25 dana rada, a ne 18 dana. To je 33.000 kuna na dan.

- Ured Šavorić je bio angažiran od 10. 4. do 5. 5. Tim od desetak ljudi radio je danonoćno. Svi pravni savjetnici su plaćeni prema satnici koja je s njima ugovorena. Naknade ovise o tome koliko su sati odradili. Strani pravni savjetnici imaju višestruko veće satnice od domaćih te najveći dio ukupnog dosadašnjeg troška pravnih savjetnika, koji je veći od 206 milijuna kuna, otpada na strane savjetnike - rečeno nam je u Agrokoru.

Javnost do sad nije znala da je Šavorićev ured bio plaćen jer su se ubrzo nakon što je izvanredna uprava preuzela Agrokor povukli, a Andrej Plenković sva je pitanja oko angažiranja Borisa Šavorića maksimalno eskivirao, nastojeći ne odgovoriti ništa precizno...

Nedavno objavljeno svjedočenje Martine Dalić istražiteljima otkrilo je da Šavorićev ured nije bio angažiran u početnom sastavu tajne skupine koja je pripremala lex Agrokor, već je naknadno pozvan u ured premijera gdje ga je predstavio - Andrej Plenković!

Šavorićev posao s VTB-om

Paralelno dok je naplatio svoje usluge Agrokoru, Šavorićev ured je radio i za jednog od najvećih vjerovnika, VTB banku. I njima je, prema pisanju Nacionala, naplatio sličan iznos kao i Agrokoru. Premijer Plenković je inače tvrdio da ne zna koliko su zarađivali savjetnici koji su prvo napisali zakon, a onda dobili posao u Agrokoru. Čak je tražio da novac i vrate.

Zbog sukoba interesa jer je bila angažirana i Ramljakova tvrtka, smijenio je i Antu Ramljaka. Sada se vidi da su zaradili i oni koje je on uveo u tajnu skupinu koja je izrađivala zakon. Pitali smo zato i Vladu je li premijer znao iznose koji su Šavorićevom uredu plaćeni za angažman u prvim danima izvanredne uprave, smatra li ih opravdanim, te zašto su iz Vlade tvrdili da su cijelo vrijeme savjetnici radili besplatno kao pomoć. Nikakav odgovor, međutim, nismo dobili.

Hrvatska odvjetnička komora pokrenula je zbog slučaja Agrokor i disciplinski postupak protiv odvjetničkog ureda Šavorić, ali u utorak su nam rekli da nije okončan.

Kako vrijeme više prolazi, sve se više pokazuje kako u slučaju Agrokor ne samo da nije bilo nikakvog “pro bono” angažmana, već je, naprotiv, masa ljudi, ureda, konzultanata i savjetnika, dobila priliku života. Agrokor je bio kao bog sretnog trenutka, Kairos - tko je ušao na vrijeme i potegao ga za bradu, naplatio se, tko nije, teško će ponovo dobiti ovakvu priliku. Već za Uljanik, recimo, Plenković niti je nudio - niti bi našao - čovjeka koji bi “ušetao u pregrijani reaktor”, jednostavno zato što tamo novca ni perspektive, za razliku od bogatog Agrokora, čiji su dijelovi zapeli u blatu, nema...

Trošak je dosegnut već u lipnju

Kada je izvanredna uprava još na čelu s Antom Ramljakom predstavila procjenu troškova do završetka nagodbe, rekli su da će to biti ukupno 500 milijuna kuna do završetka nagodbe. Iako je i ta cifra bila frapantna i bode oči, bit će potrošeno barem 100-200 milijuna kuna više.

Posljednji podaci za lipanj, pokazuju da je na savjetnike otišlo 495 milijuna kuna. I to također bez PDV-a. Dakle, već u lipnju je dosegnut trošak koji je postavljen kao krajnji. Savjetnici su nastavili raditi i dan danas i radit će vjerojatno do početka 2019. godine jer je toliko procijenjeno da će trajati implementacija nagodbe. Tko su danas savjetnici od početne 141 osobe? Tko je otpao iz prvotne ekipe Borg? Tko je novi angažiran? Koliko zarađuje tvrtka Ante Ramljaka i Tomislava Matića, Texo Managment? Sve to je obavijeno velom tajne i nema niti podataka niti odgovora iz Agrokora. I jučer smo pitali za konkretne podatke, ali odgovor nismo dobili.

Izvanredni povjerenik Fabris Peruško je obećao u jeku afere hotmail, kada je zamijenio Ramljaka, da će objaviti koje su sve tvrtke bile angažirane i u lipu koliko su dobili novca. Nagodba je izglasana, ali tih podataka nema. Sada se pravdaju da će objaviti kada cijela nagodba bude implementirana, a to je početak 2019. godine.

Trošilo se, imalo se, moglo se

Kako tada Peruška neće biti jer će mu isteći mandat, novi većinski vlasnici ne moraju ispuniti to obećanje, pa javnost nikada neće točno znati koliko su pojedini savjetnici plaćeni i kako su dobili poslove. Novac za savjetnike ne plaćaju porezni obveznici, ali s obzirom na to da su isti ljudi koji su pisali zakon, onda angažirani da ga provode, postavlja se pitanja sukoba interesa. I jesu li si sami namjestili zakon i poslove da zarade. Primjerice, u zakon je ubačena odredba da se savjetnici moraju angažirati, a izbačena odredba o sukobu interesa: da nitko tko je radio na zakonu ne smije kasnije biti dio izvanredne uprave. A cijela izvanredna uprava je od travnja 2017. godine do kraja lipnja ukupno koštala 817 milijuna kuna. U to spadaju i plaće zaposlenih u matici Agrokora koji zadnjih mjeseci stoje između četiri i šest milijuna kuna. Samo izvanredni povjerenik Fabris Peruško mjesečno košta 118.970 kuna, isto kao i njegova zamjenica Irena Weber.

A još ih čekaj bonusi za uspjeh

Kada se od toga oduzmu doprinosi i porez, u džepu im ostaje oko 71.000 kuna mjesečno. Savjetnici inače koštaju između 22 i 28 milijuna kuna mjesečno. Ali u svibnju i lipnju, prije izglasavanje nagodbe, taj iznos je nevjerojatno porastao. Samo u svibnju je na njih potrošeno 110 milijuna kuna, a u lipnju 40,7 milijuna kuna. Od zarade savjetnika 11.500 obitelji živjelo bi godinu dana. Ostaje vidjeti koliko će još novca biti isplaćeno kao bonus za uspjeh nagodbe.

Na savjetnike u Agrokoru otići će do 700 milijuna kuna

Izvanredna uprava na čelu s Antom Ramljakom procijenila je da će ukupni troškovi savjetnika do završetka nagodbe biti oko 500 milijuna kuna. Taj iznos je otišao do srpnja, pa će ceh biti 600-700 mil. kuna.

Ramljakov prvi milijun

Ramljak je za osam mjeseci boravka u “reaktoru” inkasirao milijun a njegova bivša tvrtka više od 12 milijuna kuna.

Martinini anđeli danas su bogati

Cijela vojska savjetnika i konzultanata mogla bi zapaliti svijeću na Kamenitim vratima u znak zahvale što im je nebo darovalo Martinu Dalić.

Alvarezu 11,2 milijuna kuna

Antonio Alvarez III. za sedam dana rada u Agrokoru sa svojim timom naplatio je 1,5 milijuna eura, odnosno 11,2 milijuna kuna.

A. Beverigde, 90 milijuna kuna

Tvrtka Alix Partners Alaistera Beveridgea mjesečno je inkasirala milijun eura. U godinu dana isplaćeno im je oko 90 mil. kuna. Alix su plaćali Texo, Alteru, InterCapital...

Peruško nije 'perušao'

Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber imaju plaću malo veću od 71.000 kuna mjesečno neto. Jednako kao Ramljak, ali imaju osiguranu budućnost.