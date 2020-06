'Mnogim građanima je otežano ostvarivanje biračkog prava'

Građanska inicijativa Narod odlučuje upozorila je u utorak kako je zbog novonastale situacije osobama u samoizolaciji, zdravstveno rizičnima te iseljenicima otežano glasanje na predstojećim parlamentarnim izborima

<p>Radi novonastale situacije s povećanim brojem zaraženih korona virusom, mnogim je građanima, mnogim skupinama birača, otežano ostvarivanje biračkog prava. A to su ljudi u samoizolaciji, zdravstveno rizični i iseljenici, upozorila je u utorak ispred Državnog izbornog povjerenstva <strong>Natalija Kanački u ime građanske inicijative Narod odlučuje.</strong></p><p>Naglasila je kako već sada imamo preko 2000 ljudi u samoizolaciji, od čega oko 1500 samo u Osječko-baranjskoj županiji. </p><p>- U ovoj situaciji kada nema povećanog broja članova biračkih odbora smatramo da birački odbori nemaju kapaciteta obići sve domove osoba u samoizolaciji koji će to tražiti. Imali smo već situacija da nisu uspjeli ostvariti što je bilo traženo - istaknula je naglasivši i zabrinutost činjenicom da ne zna hoće li informacije o tome kako ostvariti svoje biračko pravo doći do svih osoba u samoizolaciji. </p><p>Pozvala je DIP da iznese informaciju koliko naših iseljenika ne može u državama u kojima jesu pristupiti biračkim mjestima zbog pandemije. </p><p>- Alarmantno je da od 2000. do danas samo četiri do pet posto osoba u iseljeništvu ostvaruje svoje biračko pravo za glasanje, a to se onemogućilo raznim zakonima. U ovom trenutku se to moglo jednostavno riješiti, a to već godinama napominjemo, elektroničkim i dopisnim glasovanjem - rekla je podsjetivši kako je HDZ 2016. u predizbornoj kampanji obećavao uvođenje elektroničko i dopisnog glasovanja. </p><p>- Mi već godinama ne vidimo od velikih stranaka političku volju da se riješi jednako i opće biračko pravo građana - naglasila je. </p><p>Odvjetnik <strong>Karlo Novosel</strong> poručio je kako takvo stanje ima direktne reperkusije, ne samo na birače i njihova biračka prava već i na institucije koje takvu situaciju moraju sankcionirati. </p><p>- Apeliram na građane da se brinu o svom biračkom pravu koje im nitko ne može otuđiti i moraju ga moći konzumirati i to svi na jednaki način. To je propisano Ustavom RH - istaknuo je dodavši kako se postavlja pitanje da li su ovi izbori zakoniti i sukladni s Ustavom. </p><p>- A to bi povlačilo za sobom obvezu Ustavnog suda da istu situaciju sankcionira. Ustavni sud je dužan nadzirati zakonitost i ustavnost izbora - istaknuo je kako Ustavni sud najprije može poslati uputu nadležnim tijelima da ponašanje usklade sa zakonom i Ustavom, a u konačnici i poništiti takve neregularne izbore, odnosno neregularne postupke tijekom izbora. <br/> </p>