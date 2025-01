Mobilizacija u LA-u: 'Nismo se još izvukli, prijeti nam rijetka, posebno opasna situacija'

Vatrogasci u Los Angelesu počeli su se pripremali za jake vjetrove tijekom noći na utorak, nalete koji bi mogli dodatno potaknuti dva monstruozna šumska požara koji su već sravnili cijele gradske četvrti, usmrtili najmanje 24 osobe i spalili područje veličine američkog glavnog grada Washingtona. Suhi, opasni udari vjetra Santa Ane dosezali su 48 do 80 km/h u ponedjeljak, ali crveno upozorenje trebalo bi početi tek usred noći kad su najavljeni najsnažniji udari vjetra brzine do 120 km/h, rekao je David Roth, meteorolog iz Centra za vremensku prognozu Nacionalne meteorološke službe.

Više od 8500 vatrogasaca gasi požare iz zraka i sa zemlje, sprečavajući da se požari na oba kraja Los Angelesa prošire tijekom noći.

"Ova situacija je jako, jako loša", rekla je šefica gradskih vatrogasaca Los Angelesa Kristin Crowley. "Nismo se još izvukli."

Kako piše New York Times, Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi vjetrovi mogli dovesti do "eksplozivnog rasta požara", što je dovelo do upozorenja o rijetkoj, "posebno opasnoj situaciji" crvene zastavice za ekstremnu opasnost od požara za dijelove okruga Ventura i Los Angeles.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Dužnosnici su rekli da država unaprijed raspoređuje vatrogasne ekipe u ranjiva područja, ne samo u Los Angelesu nego i u drugim okruzima južne Kalifornije koji su također bili pod povećanom opasnošću od požara.

Organizatori dodjele Oscare, nakon novih informacija meteorološke službe, ponovno su odgodili objavu nominacija za Oscara na 23. siječanj. Podsjećamo, nominacije su se već jednom odgodile. Otkazan je i tradicionalni godišnji ručak Akademije filmske umjetnosti i znanosti koja stoji iza Oscara.

Dva glavna šumska požara izbila su prošlog tjedna, potaknuta uraganskim vjetrovima koji su donosili suhi zrak iz pustinja u unutrašnjosti.

Najmanje 24 osobe su od tada poginule u požarima, izvijestio je okružni medicinski istražitelj Los Angelesa.

Šumski požari uništili su ili oštetili više od 12.000 građevina, pretvarajući cijele četvrti u tinjajući pepeo i hrpe ruševina, ostavljajući za sobom apokaliptični krajolik. Više od 90.000 stanovnika bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.

Požar Palisades, koji je zbrisao luksuzne zajednice na zapadnom rubu Los Angelesa, spalivši 96 četvornih kilometara, obuzdan je 14 posto, što je brojka koja predstavlja postotak opsega požara koji vatrogasci drže pod kontrolom.

Požar Eaton u podnožju planina San Gabriel istočno od grada progutao je 57 kvadratnih kilometara, a vatrogasci su uspjeli obuzdati 33 posto tog požara.

Treći požar sjeverno od grada obuzdan je 95 posto, a još tri druga požara u okrugu potpuno su stavljena pod kontrolu posljednjih dana.

Meksički vatrogasci uključili se u borbu s požarima u Los Angelesu

Kontingent od 72 meksička vatrogasca priključio se u ponedjeljak američkim kolegama u borbi protiv šumskih požara koji haraju Los Angelesom i južnom Kalifornijom.

Skupina se sastoji od vojnih stručnjaka, uključujući liječnike, inženjere i osoblje za potragu i spašavanje, kao i vatrogasce iz meksičkog ekvivalenta Šumske službe SAD-a.

Foto: Daniel Dreifuss/REUTERS

Meksički tim pridružit će se vatrogascima iz sedam država i Kanade kako bi pokušali staviti požare pod kontrolu.

"Oni su sada raspoređeni na požarišta gdje će se uključiti u gašenje požara, zapravo radeći kao pomoćna ekipa", rekao je Edwin Zuniga, glasnogovornik kalifornijske vatrogasne službe Cal Fire. "Dakle, radit će na čuvanju i jačanju zaštitne linije, te će se po potrebi izravno uključivati u gašenje vatre."

Trajanje raspoređivanja meksičkih vatrogasaca nije određeno, a moglo bi trajati između jednog i tri tjedna, rekao je Zuniga.

O važnosti međunarodne suradnje govorila je Laura Velazquez Alzua, nacionalna koordinatorica civilne zaštite Meksika. "Imamo upute meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum da dođemo pomoći i doprinesemo iskustvom i znanjem 72 specijalista za gašenje požara", rekla je Velazquez Alzua.

Foto: Daniel Dreifuss/REUTERS

"Sigurni smo da je meksički narod spreman pomoći, narod koji jača svoje bratstvo s narodom Sjedinjenih Država", dodala je.