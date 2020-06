'Mobing u bolnici Srebrnjak je odgovornost premijera i Beroša'

<p>Gradski zastupnik <strong>Tomislav Tomašević</strong> (Zagreb je NAŠ!) ustvrdio je u ponedjeljak da je prijetnja otkazima u Dječjoj bolnici Srebrnjak gradonačelnikova osveta neposlušnima, poručivši premijeru i ministru zdravstva da su divljanje i mobing u toj ustanovi - njihova odgovornost.</p><p>Tomašević se na konferenciji za novinare Kluba zastupnika lijevog bloka osvrnuo na prijetnju otkazima zaposlenicima Mirjani Turkalj i dr. <strong>Davoru Plavcu</strong>, vezano uz raspravu o stanju u Dječjoj bolnici Srebrnjak koja će se naći na dnevnom redu sjednice Skupštine 9. lipnja.</p><p>Prije nekoliko dana v.d.ravnateljice te bolnice optužila je bivšeg ravnatelja <strong>Boru Nogalu, Mirjanu Turkalj i dr. Davora Plaveca</strong> da su nezakonito koristili prekovremene sate i rad u pripravnosti te da su na taj način oštetili bolnicu i sebi priskrbili materijalnu koristi. Od njih je zatražila da se očituju, ali im je istovremeno poručeno da im zbog takvih kršenja iz radnih odnosa prijeti otkaz.</p><p>"Ovo je čista osveta i kazna", komentirao je Tomašević, dodavši da je to nastavak sječe glava koju Bandić provodi po gradskim bolnicama, kao što je provodio po kulturnim ustanovama poput Kina Europa te OŠ Bukovac.</p><p>Kakva je to, upitao je, koincidencija da od svih zaposlenika bolnice otkaz upravo prijeti troje ljudi koji su se usprotivili gradonačelniku Bandiću i njegovoj zamjenici Jeleni Pavičić Vukičević.</p><p>Bandićevo discipliniranje zaposlenika javnih ustanova</p><p>"Ljudi koji više rade na kraju to postaje razlog za uručivanje otkaza, ljudima koji osiguraju međunarodne akreditacije, ljudima koji dovedu projekte - uruči im se otkaz i makne ih se. To mora jednom stati", poručio je Tomašević.</p><p>Ustvrdio je da je ovo je Bandićevo discipliniranje zaposlenika svih javnih ustanova da ako mu se usprotive - ovako će proći.</p><p>Poručio je i da je "ovo divljanje i mobing sada isključivo odgovornost premijera Andreja Plenkovića i ministra zdravstva Vilija Beroša jer država, odnosno ministarstvo ima člana u upravnom vijeću bolnice, koji dozvoljava v.d. ravnateljici, inače zamjenici pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, da radi što hoće u bolnici.</p><p>Rada Borić (Nova ljevica) osvrnula se na prijedlog strategije upravljanja gradskom imovinom do 2026. koji će se također naći na sjednici Skupštine, izrazivši nadu da će se konačno početi voditi briga o svekolikoj imovini koja bi sigurno bila drugačije na korist građanima.</p><p>Vezano za prijedlog imenovanja bivšeg gradskog pročelnika za kulturu Tedija Lušetića ravnateljem "Komedije" komentirala je da se tu radi o sukobu interesa i da je iz ponuđenog programa vidljivo da je imao informacije iznutra.</p><p>Rekla je i da se radi o čovjeku koji je ostavio financijske repove Pulskog festivala i protiv kojeg se u "aferi Bundek" vodi proces.</p><p>S obzirom da "budući ravnatelj Lušetić" govori o tome da će Jazz & Cabaret club Kontesa biti "dnevni i noćni boravak glumaca", Borić je ustvrdila da se "opet vraćamo na šank i na to što će kumovi i prijatelji gospodina gradonačelnika uspjeti uprihoditi za sebe i njega.</p><h2>Lijev blok neće podražti rebalans proračuna</h2><p>David Bilić (Radnička fronta) ustvrdio je da rebalans proračuna koji će se naći na dnevnom redu sjednice "ne prati stvarnost u kojoj hrpa ljudi nema gdje živjeti, a gradska infrastruktura stoji razrušena".</p><p>"Za gradonačelnikove 'fiks ideje' i neke njegove projekte koje on vidi kao ostavštinu za budućnost uvijek se nalazi novca", ustvrdio je, navevši "besmislenu situaciju gdje se sto milijuna kuna izvlači za već ionako preskupi pročistač voda, a radi se o svoti koja se otprilike izdvaja za obnovu od potresa".</p><p>Vidljivo je, kaže Bilić, da se nastavlja za zaduživanjem i neracionalnim trošenjem gradske imovine, a proračunske rezerve koje smo imali gradonačelnik je usmjerio u razne župe po Hrvatskoj i BiH i razne druge svrhe.</p><p>Svibor Jančić (Za grad) najavio je da će Klub lijevog bloka biti protiv prijedlog zaključka o prodaji poslovnog udjela Grada Zagreba u APIS IT d.o.o..</p><p>APIS je trebao biti prodan državi, a sada postoji mogućnost privatnoj firmi koja će imati sve osjetljive informacije o građanima jer se prepucavaju oko cijene država i grad, ističu iz Lijevog bloka.</p><p> </p>