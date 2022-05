Mobitel iz džepa Matejevih hlača rješava tajnu nestanka? 'Svi podaci mogu se spasiti'

Tijelo Mateja Periša izvukli su iz Dunava u četvrtak. Srpska policija objavila je da nije umro nasilnom smrću.

Potraga za Splićaninom trajala je od 31. prosinca 2021. godine.

Pogledajte video: Izvukli tijelo Mateja Periša

Niz nelogičnosti u slučaju

Danas je u Beogradu posljednji ispraćaj, a Mateja će pokopati u Splitu.

U cijelom tom slučaju niz je nelogičnosti i misterija, od kamere ispred kluba Gotik koja je bila okrenuta prema zidu, do iskaza Matejeve prijateljice da je te noći bilo snijega, a bilo je plus 10 stupnjeva, pa do izjava šefa sindikata srpske policije da su u kombiju u kojem su Matej i prijatelji došli u Beograd pronašli drogu na što je kasnije reagirao srpski MUP rekavši kako samo oni mogu objavljivati takve informacije te da to nije potvrđeno.

Mobitel mu pronašli u džepu hlača

Objavljene su i snimke Mateja Periša kako trči beogradskim ulicama u noći nestanka. Neobično je bilo njegovo kretanje, jer kad se uspoređivala trasa kojom je trčao s upisanim restoranom na Google navigaciji, ispalo je da je to vrlo slična, ako ne i identična ruta, no nije jasno zašto bi se vraćao u restoran, a da to nije javio nikome od svojih prijatelja.

Puno toga bi moglo biti jasnije ako stručnjaci uspiju sačuvati podatke s njegovog mobitela.

Kako su jučer objavili srpski mediji, u hlačama Mateja Periša pronašli su i mobitel. Što se uopće može spasiti iz mobitela koji je gotovo pet i pol mjeseci bio u Dunavu? Stručnjaci za telekomunikacije za Kurir su rekli da se iz mobitela može spasiti praktički sve, a najvažnije, fotografije i snimke u noći nestanka koje bi mogle rasvijetliti cijeli slučaj.

Mogu se izvući podaci, slike, snimke...

Sudski vještak Branislav Blagojević rekao je kako je bitno ima li mobitel mehaničkih oštećenja.

- U 99 posto slučajeva na kojima sam radio s takvim telefonima, od njih nije ostalo ništa, ali kartica se ipak može spasiti. S nje MUP može očitati podatke i oni bi mogli biti vrlo značajni za istragu - rekao je Blagojević.

Za samu istragu pronađenog telefona bitne su i bazne stanice koje prate kretanje korisnika pametnih telefona.

- Podaci s tih stanica u precizni, tu nema greške. Gdje god se nalazite, bit ćete locirani - dodaje Blagojević.

Moraju čuvati podatke tri godine

Srpski MUP je prije nekoliko mjeseci objavio da je lociran signal Matejeva telefona kod Velikog ratnog ostrva, što je na početku istrage ukazivalo da je Splićanin završio u vodi.

U istrazi bitnu ulogu imaju i mobilni operateri, koji su obvezni čuvati podatke s telefona korisnika tri godine.

Stručnjaci za telekomunikacije kažu da je gotovo sigurno da je MUP od operatera nabavio sve poruke i pozive koje je Periš primio i poslao kritične noći. No to nikad nije objavljeno u javnosti.

Prisluškivanje pametnih telefona

Sudski vještak Blagojević smatra da se o tome nije govorilo kako ne bi bilo ometanja istrage. Još jedna bitna stvar je i ta da je Matej hrvatski državljanin i da je u istragu bio uključen i Interpol. Pričao je sudski vještak Blagojević i o prisluškivanju pametnih telefona.

- Advanced Mobile Location je sistem koji naša država nema, a koji ima mogućnost prisluškivanja pametnih telefona. Ali taj sustav imaju određene službe u Srbiji, ne državne, već privatne. No one ne moraju svoje podatke koji imaju podijeliti s državom. Ne znamo je li tužilaštvo došlo do tih podataka - rekao je Blagojević.

Što se tiče kartice, sudski vještak Mile Petrović objasnio je da se time bavi posebni odjel i da to traje mjesecima.

- Kartica se može očistiti od vode, blata i svega. U slučaju Mateja Periša, obzirom na interes javnosti, procedura bi mogla trajati i kraće - rekao je.

Najčitaniji članci