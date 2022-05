Otac Mateja Periša: Znam da ću se jednom opet sresti sa sinom. Neka se istina dovede do kraja

Predosjećali smo da je tu, kao da smo znali, a nismo znali. Taj potez na kojem je nađen pretraživali smo dosta puta s obale. Teorija je da je tijelo zapelo u ledenoj rijeci među sajlama i granjem. Na tom dijelu ima dosta splavova, barži, sajli, pa čak i potopljen brod. Mi smo mogli pretraživati samo s obale i moglo se vidjeti tek oko 30 centimetara u dubinu rijeke. On je očito bio dublje.

Rekao nam je to Zoran Stojanovski, predsjednik DVD-a Palilula iz Beograda, koji su od prvog dana sudjelovali u velikoj potrazi za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27). Nakon pet mjeseci potrage, njegovo je tijelo isplivalo iz Dunava kraj mjesta Ada Huja u srbijanskoj prijestolnici.

- Mi smo na potrazi radili od prvog dana do kada nije nađeno. O svemu smo razgovarali s brojnim ribičima te smo znali da je Sava bila visoka. Prema teoriji ljudi s Dunava, Sava je tijelo prvo bacila na svoju lijevu obalu i to je trenutak u kojem su oni ulovili signal mobitela. Potom ga je struja odnijela u maticu Dunava, koja je jako snažna. Dunav je puno jača rijeka i struja ga je prvo bacila na lijevu obalu, a zatim na desnu, kraj Pančevačkog mosta, gdje su ga na kraju i našli. Hladna rijeka sprečavala je da tijelo ispliva na površinu. Iskusni ljudi s Dunava govorili su nam da je, ako je zapeo, u teoriji moguće da tijelo ispliva tek s promjenom vremena, i to krajem svibnja. Tako je i bilo - rekao je Stojanovski i dodao kako su svim srcem htjeli da je Matej negdje živ.

- Mi smo radili samo svoj posao i žao nam je što su ga našli mrtvog. Ne bi nam bilo žao posla da su ga našli živog negdje u Europi ili Americi, samo da je ostao živ. Tražili smo Mateja od početka akcije pa sve do dana kad je pronađen. Na teren bi nas izlazilo od dvojice do petorice, gotovo svakog dana. Sve smo koordinirali s policijom - dodao je Stojanovski. Tužne vijesti da je mladić koji je pronađen u Dunavu Matej Periš potvrdila je i DNK analiza Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Uzrok smrti je utapanje, ali i dalje se čekaju rezultati toksikološke analize, koji će biti gotovi za oko tri tjedna.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i službeno je priopćilo da je DNК analizom tijela koje je u srijedu oko 9.20 sati pronađeno u Dunavu, na Adi Huji, utvrđeno da se radi o hrvatskom državljaninu Mateju Perišu (1994.), čiji je nestanak prijavljen policiji u Beogradu 31. prosinca prošle godine. Prema preliminarnom nalazu obdukcije, smrt je nastupila nenasilnim putem, stoji u priopćenju.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova od trenutka prijave nestanka hrvatskog državljanina intenzivno su tragali za njim i poduzimali sve mjere i radnje kako bi ga pronašli te rasvijetlili sve činjenice i okolnosti nestanka. Na pronalasku hrvatskog državljanina Mateja Periša bili su angažirani pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Ronilačke jedinice Žandarmerije, Uprave kriminalističke policije, Policijske ispostave za sigurnost na rijekama, kao i sve policijske stanice na teritoriji grada Beograda - poručio je MUP Srbije.

Veleposlanstvo Hrvatske u Beogradu priopćilo je da će u "suradnji s obitelji i srbijanskim institucijama u najkraćem mogućem roku provesti sve formalnosti i procedure potrebne da bi obitelj Mateja Periša preuzela i prevezla u Hrvatsku njegovo tijelo". Zbog cijele situacije, majci Mateja Periša pozlilo je nakon što je saznala da je njegovo tijelo poslije pet mjeseci potrage pronađeno u Dunavu. Morala je intervenirati i hitna pomoć. Ubrzo je puštena kući.

'Idem u Beograd po sina'

Matejev otac Nenad Periš u Beogradu će preuzeti sinovo tijelo, a bit će pokopan u Hrvatskoj.

- Idem u Beograd po sina. Svaki rastanak je težak. Bio on privremen ili dugotrajan. Ovo je sigurno privremeni rastanak i znam da ćemo se ponovno sresti. Kao roditelj ne mogu potisnuti svoje emocije. Zasad mi je najvažniji mir i da se sve skupa završi, da Matejevo tijelo dođe na jedno mirno mjesto i da mogu u njegovoj blizini s njim se ponovno naći. Ono što policija i službe rade podržavam. Neka se istina dovede do kraja. Važan mi je mir i da Mateja na očinski način pokopam - rekao je Nenad novinarima.

Podsjetimo, Matej je nestao u Beogradu u noći na 31. 12. prošle godine. Od tada mu se izgubio svaki trag. U Beograd je otišao s još šestoricom prijatelja na doček Nove godine. U prijestolnicu Srbije su stigli 30. prosinca. Matej je posljednji put viđen u noći na 31. prosinca oko 2.30 ujutro u beogradskom noćnom klubu Gotik. To je jedan od desetak prestižnih klubova i restorana smještenih u Beton hali, starom lučkom carinskom skladištu na desnoj obali Save, koje je postalo okupljalište mladih.

Gotik su držali ljudi koji su bili povezani s bivšim šefom policije Aleksandrom Vulinom, a sigurnost kluba su održavali zloglasni navijači nogometnog kluba Partizan. U toj kobnoj noći kamere u klubu i izvan njega nisu radile. Matej je u jednom trenutku u klubu nazvao prijateljicu iz Splita, koja je isto te noći bila u Beogradu, ali na drugoj lokaciji. U tom periodu je Matej izašao iz kluba. Na snimkama gradskih kamera može se vidjeti kako osoba slična Mateju trči beogradskim ulicama, ali i pliva u Savi. Posljednja snimka pokazuje nepoznatu osobu kako se plivajući udaljava od obale Save.

Matejev otac, Nenad Periš, potvrdio je da je njegov sin na snimkama iz Karađorđeve i s raskrižja ispod Brankova mosta. Opovrgnuo je da je njegov sin na snimci plivač u Savi. O svemu se oglasio i premijer Andrej Plenković, koji je izrazio sućut obitelji Mateja Periša. Plenković je rekao kako je razgovarao s njegovim ocem Nenadom te se zahvalio srpskoj policiji na suradnji u istrazi.

- Žao nam je što se to dogodilo. Zahvaljujem policiji Srbije na suradnji proteklih mjeseci. Još jednom u ime cijele Vlade izražavam sućut - rekao je.

