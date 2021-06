Predsjednik uprave banke Morgan Stanley, James Gorman, poručio je zaposlenicima ove tvrtke u New Yorku da se ove jeseni vraćaju na posao u ured, s obzirom na to da su do sada zbog pandemije koronavirusa radili od kuće.

Rekao je da je vrijeme da se sve vrati u normalu sada kad se sve više ljudi cijepi:

- Ako možete ići u restoran u New Yorku, možete doći i u ured. A mi vas u uredu želimo - rekao je, javlja CNN.

Gorman je dodao da se zaposlenici kompanije polako vraćaju u sjedište na Times Squareu, dolaze nekoliko puta tjedno. No kaže da kada ljeto završi, većina zaposlenika će se morati maknuti sa Zoom-a i podzemnom češće dolaziti na posao.

- Bit ću jako razočaran ako do Praznika rada (6. rujna) ljudi ne dođu natrag u urede, onda ćemo voditi drugačiji razgovor - kaže Gorman, čime je zapravo aludirao da oni koji se ne misle vratiti u ured, možda neće više za Morgan raditi uopće.

Gorman smatra da zaposlenik ne može dobivati "njujoršku" plaću ako radi od kuće. Ako žele takvu plaću, onda će raditi u New Yorku:

- Ne zanima me ono "Ja sam u Koloradu... ali me plaćaju kao da sjedim u New Yorku". Oprostite, to neće ići.

Ipak dodaje da će tvrtka biti fleksibilna oko dijeljenja vremena između kuće i ureda. Komentira da politika neće biti "diktatorska" jer mnogi roditelji još uvijek trebaju biti s djecom ako nisu u školi ili u kampu.

Isto tako, Gorman je naglasio da će većina zaposlenika koji se vraćaju u urede Morgan Stanleyja biti cijepljeni. Dodaje da je preko 90 posto zaposlenih primilo svoje doze cjepiva, a nada se da će ta brojka uskoro doći do 98 ili 99 posto.

Svjestan je da se neki zaposlenici neće cijepiti iz zdravstvenih ili vjerskih razloga, ali naglašava da će se tvrtka pozabaviti time.

Gorman je rekao da će se svi slučajevi u vezi vraćanja u ured gledati zasebno jer Morgan Stanley ima urede u cijelom svijetu:

- Mislim da nije isto govoriti zaposlenicima tvrtke na Times Squareu i onima u Topeki.

Za 10 000 zaposlenih u Indiji, koju je pandemija jako pogodila, rekao je da se neće vratiti na posao:

- To nije problem za 2021. godinu.