Moćni istraživači u invalidskim kolicima osvajaju Himalaju

Kao djeca, čujemo da možemo postati štogod želimo. To je istina, no nitko ne spominje koliko život može biti težak u isto vrijeme. Ubrzo shvatimo kako se snovi obistine kroz konstantno suočavanje s izazovima te kako najbitnije stvari ne dolaze lako. Michał Woroch i Bartosz Mrozek to dobro znaju.

Prijeđite granice onoga što je moguće

Michał Woroch, unatoč spinalnoj mišićnoj atrofiji, ima nevjerojatni putni portfelj u kojem se mogu naći, između ostalih, Mongolija, Indija, Spitsbergen i većina zemalja Južne i Sjeverne Amerike. 2012. godine, tijekom ekspedicije pod nazivom “Wheelchairtrip I” proputovao je 17 tisuća kilometara u tri mjeseca posjetivši 13 zemalja i dva kontinenta kako bi došao do najzapadnije točke Europe – rta Cabo da Roca.

U međuvremenu je upoznao Bartosza Mrozeka – skijaša, snowboardera, mountain bikera i jedriličara čija je nesreća iz 2005. dovela do ozljede leđne moždine. Prikovan je za invalidska kolica, ali ipak radi ono što voli. Bartosz je višestruki osvajač medalja u poljskim natjecanjima i sudionik Europskog i Svjetskog skijaškog kupa za osobe s invaliditetom.

Tijekom drugog izdanja Wheelchairtripa Michał je zajedno s Bartoszom Mrozekom proveo 371 dan na putu od Ushuaiae (Tierra del Fuego) do Prudhoe Baya (Aljaska). Projekt je nagrađen najprestižnijim nagradama: prva poljska nagrada za putovanja Kolosy & Wyczyn Roku i nagrada National Geographica za putovanje godine.

No, putovanje je daleko od završenog. Nova destinacija Michała Worocha i Bartosza Mrozeka je Annapurna Circuit – treking ruta na Himalajama. Ekspedicija nazvana “Wheelchairtrip Himalayas Challenge 2020” duga je 230 kilometara, a koristit će posebno dizajnirana električna invalidska kolica. Najveću prepreku predstavit će im prijevoj Thorung La s 5416 metara nadmorske visine.

Pogledajte njihovu priču:

“Zašto? Jer se ne bojimo probati nove stvari. Ciljamo visoko jer znamo da je moguće. Želimo pokazati i zdravim i osobama s invaliditetom da vrijedi slijediti vlastite snove – da te kao osobu s invaliditetom ne bi trebalo spriječiti raditi ekstremnije stvari, čak i do vrha svijeta”, kaže Michał Woroch.

Michał Woroch želi podijeliti svoju strast kroz motivacijski webinar koji vodi Huawei.

Webinar je otvoren za sve one koji požele i svoju priču podijeliti na stranici: https://consumer.huawei.com/hr/campaign/yourstory/

Huawei u najnovijoj kampanji pod sloganom “Snaga je u tebi” dokazuje kako svi, baš kao Michał i Bartosz, imaju moć napisati vlastitu priču i da nikad ne bi trebali odustati od svog plana, ma kakve god prepreke bile. Ako padneš, ustani i pokušaj još jednom. Ako te ostali obeshrabruju, dokaži im suprotno. Pokaži svoju neumoljivu predanost u nešto u što vjeruješ, jer imaš sposobnost prevladavanja bilo kakve prepreke.

