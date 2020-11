\u00a0

'Modernino cjepivo moći će se pohraniti u hladnjaku, uskoro ćemo stisnuti Covid-19 uza zid!'

'Mislim da se približavamo trenutku kada smo COVID-19 stisnuli uz zid i sada čekamo da mu zadamo odlučujući udarac. Drugim riječima, nazire se kraj ove pandemije', napisao je Štagljar

<p>Američka biotehnološka tvrtka Moderna u ponedjeljak je objavila da se njezino cjepivo protiv covida-19 pokazalo učinkovitim kod 94,5 posto osoba cijepljenih u kliničkim ispitivanjima, što je slično djelotvornosti od 90 posto o kojoj su prošli tjedan izvijestili Pfizer i BioNTech.</p><p>To znači da je rizik od obolijevanja od covida-19 smanjen za 94,5 posto nakon velikoga kliničkog ispitivanja u kojoj su sudjelovale dvije skupine: dobrovoljci koji su dobili placebo i oni koji su cijepljeni Moderninim cjepivom.</p><h2>Štagljar: Modernino cjepivo moći će se pohraniti u hladnjaku</h2><p>Hrvatski znanstvenik i profesor <strong>Igor Štagljar </strong>ocijenio je ovu vijest kao obećavajuću te smatra da se približavamo trenutku kada smo Covid-19 pritisnuli uza zid.</p><p>- Kao i u slučaju Pfizer/BioNTech cjepiva, treba naravno pričekati da Modernini rezultati prodju tzv "peer review" te da onda budu publicirani, no vijesti koje nam stižu u proteklih 7 dana od Pfizer/BioNTech, Rusije i sada Moderne izgledaju bas jako obećavajuće.</p><p>Sto se tiče skladištenja ove Modernine mRNA vakcine, ono ce biti puno jednostavnije od Pfizer/BioNTech-ovog jer ce se Modernina vakcina čuvati na -20 C, a Pfizerova na -70 C. Nadalje, Modernino cjepivo se može pohranjivati u hladnjaku na 4 C u vremenskom periodu od mjesec dana bez da izgubi na aktivnosti. Dakle, biti ce puno lakše transportirati ga diljem svijeta nego sto je to slučaj sa Pfizer/BioNTech-ovim mRNA cjepivom.</p><p>Moderna kaže da ce imati spremno već 20 milijuna doza ovog cjepiva do kraja ove godine te ce tada početi i cijepljenje u SAD-u, naravno, samo za one koji to budu htjeli i koji pripadaju tzv “kritičnoj” skupini najosjetljivijoj na infekcije ovim novim koronavirusom.</p><p>Dakle, u ovom trenutku, 11 mjeseci nakon početka ove pandemije, imamo već 3 vrlo efikasna cjepiva: Pfizer/BioNTech (efikasnost od 90%), rusko Sputnik V cjepivo (efikasnost od 92%) te ovo najnovije Modernino koje pokazuje skoro 95% efikasnost.</p><p>Mislim da se približavamo trenutku kada smo COVID-19 stisnuli uz zid i sada čekamo da mu zadamo odlučujući udarac. Drugim riječima, nazire se kraj ove pandemije - napisao je, među ostalim, na svom Facebook profilu.</p><p> </p>