'Moguće da ćemo dnevno imati 2000 zaraženih, ali me više brine preopterećeno zdravstvo'

Epidemiolog Kolarić smatra da bi sadašnji pristup građana epidemiološkim mjerama i razina pridržavanja tih mjera mogla dovesti do preopterećenosti zdravstvenoga sustava

<p>Član Znanstvenoga savjeta Vlade epidemiolog <strong>Branko Kolarić</strong> izjavio je u nedjelju kako je zabrinut da bi moglo doći do preopterećenja zdravstvenoga sustava porastom broja novozaraženih osoba koronavirusom na dnevnoj bazi, a zbog odnosa građana prema epidemiološkim mjerama.</p><p>Kolarić je gostovao u nedjelju navečer u <a href="https://vijesti.hrt.hr/667485/kolaric-u-dnevniku-htv-a-porastom-broja-zarazenih-sustav-moze-biti-brzo-ugrozen" target="_blank">Dnevniku HRT-a</a> i komentirao fotografiju snimljenu ovoga vikenda u središtu Zagreba s mnogim građanima, te fotografiju kolona automobila u kojoj građani Zagreba čekaju na testiranje na koronavirus. Smatra kako te fotografije govore da se epidemija širi i da raste broj zaraženih osoba koronavirusom.</p><h2>S petsto došli do tisuću, nije nemoguću i dvije tisuće dnevno zaraženih</h2><p>Na novinarsku primjedbu kako je znanstvenik<strong> Gordan Lauc</strong> upozorio da u Zagrebu ima između 50 tisuća i stotinu tisuća zaraženih, a znanstvenik<strong> Igor Štagljar</strong> da će Hrvatska u sljedećih tjedan dana doseći dvije tisuće novozaraženih osoba dnevno koronavirusom, Kolarić je odgovorio kako ne zna na čemu se temelje spomenute procjene, ali smatra kako je moguća situacija u kojoj bi dnevno moglo biti dvije tisuće novozaraženih osoba.</p><p>Jer, rekao je, s petsto novozaraženih osoba dnevno, došli smo do tisuću novozaraženih i nije nemoguće da ta brojka poraste i na dvije tisuće novozaraženih osoba dnevno koronavirusom. </p><p>Epidemiolog Kolarić smatra da bi sadašnji pristup građana epidemiološkim mjerama i razina pridržavanja tih mjera mogla dovesti do preopterećenosti zdravstvenoga sustava. Dodao je kako je pitanje jesu li mjere koje su na snazi dovoljne da se smanjiti broj novozaraženih te istaknuo kako je zabrinut da bi zdravstveni sustav ubrzo mogao postati preopterećen.</p><p>U Hrvatskoj je danas 548 osoba hospitaliziranih zbog Covida-19, u susjednoj Sloveniji gotovo je popunjen Sveučilišni klinički centar u Ljubljani, a Češka je dogovorila s Njemačkom da bi se njihovi pacijenti mogli zbrinjavati u Bavarskoj i Saksoniji.</p><p>Komentirajući broj hospitaliziranih osoba u Hrvatskoj, Kolarić je ponovio ocjenu da bi, s ovako ubrzanim porastom broja novozaraženih, zdravstveni sustav mogao vrlo brzo biti ugrožen. Rekao je da je redovito razgovarao s kolegama iz Češke gdje su popunjeni bolnički kreveti, a i puno zdravstvenih djelatnika je na bolovanju pa ne mogu raditi.</p><h2>Pregrupiranje kapaciteta u zdravstvenom sustavu, Arena trenutačno ne treba</h2><p>Objasnio je da se sada pregrupiraju kapaciteti u zdravstvenom sustavu - liječi se veći broj Covid pacijenata što znači da su manji kapaciteti za liječenje ostalih bolesti koje treba liječiti.</p><p>Na primjedbu kako se neslužbeno govori da bi se mogao aktivirati prostor zagrebačke Arene za potrebe oboljelih od Covida-19, Kolarić je istaknuo kako trenutačno Arena nije potrebna, ali i dodao da nije isključeno da neće trebati, kao i šatori ispred Kliničke bolnice Dubrava.</p><p>Nada se da to ipak neće biti potrebno, ali je i ponovio kako ta situacija nije isključena.</p><p>Kada je pak riječ o kapacitetima zdravstvenoga sustava i hoće li on moći, primjerice, osigurati, liječnike i drugo medicinsko osoblje za bolesnike u Areni, epidemiolog Kolarić odgovorio je - "ljudi imamo onoliko koliko ih imamo i sigurno će ih preraspodijeliti Ministarstvo zdravstva i Stožer".</p><p>Dodao je kako epidemiološki sustav kada je riječ o kontaktima zaraženih više nije tako efikasan, te da sigurno postoje kontakti koji bi trebali biti u samoizolaciji, a nisu na vrijeme obaviješteni.</p><p>Na ocjenu da su u Hrvatskoj na snazi vrlo blage mjere u odnosu na ostatak Europe i na pitanje treba li očekivati strože mjere, Kolarić je odgovorio kako takve odluke donosi Stožer, ali da vjeruje da će se mjere morati postrožiti.</p><p>U ponedjeljak će u Hrvatskoj početi cijepljenje protiv gripe a osigurano je oko 460 tisuća doza cjepiva, a očekuje se još oko stotinu tisuća doza. Na pitanje hoće li to biti dovoljno, Kolarić je odgovorio kako bi to trebalo biti dovoljno za ugrožene skupine - osobe starije od 65 godina, osobe s kroničnim bolestima, zdravstvene djelatnike i djelatnike u domovima za starije.</p>