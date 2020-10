Spas za bolnice: Rad u dva tima, nova Covid bolnica kraj Zagreba

Ravnatelji imaju vlastite planove za spas, odnosno rad u sljedećim tjednima, ali od Ministarstva zdravstva, međutim, očekuju jedinstveni način rada, jednak za sve, i koordiniran

<p>Točno u podne u ponedjeljak počinje sastanak ministra zdravstva <strong>Vilija Beroša</strong> s ravnateljima velikih bolnica na kojemu će pasti odluka kako spasiti bolnice u ovoj situaciji, kad broj zaraženih korona virusom divlja i ne čini se da će kriza tako skoro posustati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Spas za zdravstveni sustav</strong></p><p>Ravnatelji imaju vlastite planove za spas, odnosno rad u sljedećim tjednima, ali od Ministarstva zdravstva, međutim, očekuju jedinstveni način rada, jednak za sve, i koordiniran. Nakon nekoliko mjeseci normalnog rada sve bi se u bolnicama moglo vratiti na režim od proljetos, kad su sve operacije i zahvati koji nisu hitni bile stavljene na čekanje i kasnije nadoknađivane. No bit će i nekih novosti, ako tako bude odlučeno danas. Radit će se u dva bolnička tima.</p><p>Svaka bolnica će imati dva tima, pri čemu bi jedan deset dana radio, a drugi bio kod kuće na čekanju. Samo tako sustav može opstati u situaciji kad mnogi zdravstveni radnici “ispadaju” iz njega zbog odlaska u samoizolaciju ili izolaciju.</p><p>- Druga je točka plana za sve da se normalno izvode samo hitni zahvati i liječe onkološki te, primjerice, imunološki bolesnici, a svi drugi nehitni zahvati da se stave na čekanje, primjerice operacije žuči ili hernije, ugradnja umjetnog kuka i slično. Treća je novost da se razmatra pretvaranje još jedne bolnice u okolici Zagreba u COVID bolnicu jer u KB-u Dubrava ponestaje mjesta. Prije tri dana tamo je bilo popunjeno 60 posto od ukupno 160 kreveta, a jučer već njih 125, dakle 80 posto. Nastave li se puniti ovim tempom, kažu nam upućeni, Dubrava će već sutra biti puna. Razmatraju uvođenje još sto kreveta, u glavnoj zgradi i/ili na hitnom prijamu, no na stolu današnjeg sastanka bit će i prijedlog da se još jedna bolnica pretvori u COVID centar.</p><h2>U Zaboku Covid bolnica </h2><p>Neslužbeno se može čuti da bi to mogao biti OB Zabok, o čemu tamošnji ravnatelj<strong> Tihomir Vančina</strong>, kaže nam, još ništa nije čuo. <strong>Dr. Mario Zovak</strong>, ravnatelj KBC-a Sestara milosrdnica u Zagrebu, kaže kako bolnica ima spreman plan prelaska na režim iz travnja.</p><p>- To znači smanjenje nehitnih operacija, proljetos smo ih smanjili za 30 do 40 posto. Pripremili smo i sami plan rada u dva tima, po deset dana svaki, kako bismo imali dovoljno ljudi u svakom trenutku.</p><p>Četvrta točka Beroševa plana je, doznajemo, da svaka bolnica mora osigurati još kapaciteta za COVID bolesnike. Postoje vojni šatori, ali oni nisu adekvatni za teže slučajeve, bit će prehladno.</p><h2>'Svi trebaju dobiti skrb' </h2><p>- Nema mjesta za paniku, bude li potrebno, odgađat će se nehitne pacijente, ali se nadam da se to neće događati. Moramo liječiti sve pacijente, a ne samo one koji boluju od COVID-a - izjavio je<strong> Alen Ružić</strong>, ravnatelj KBC-a Rijeka.</p><p>Prvi čovjek KBC-a Split, <strong>Julije Meštrović</strong>, kaže nam kako se bolnice mogu prilagoditi novom planu ministarstva u roku 24 sata i sve će raditi po novim uputama, ako ih bude. Lokacija na Križinama opet može biti rezervirana samo za COVID, kaže ravnatelj, dok će Firule nastaviti raditi sve ostalo. Split ima rezerviranih 170 kreveta za oboljele od COVID-19, a zasad ih je popunjeno 30.</p><p>- Ministarstvo će nam odrediti, svima jednako, što trebamo raditi. Zbrinuti će biti hitni slučajevi, onkološki bolesnici također u punom opsegu, drugo će biti stavljeno na čekanje, no nadoknađeno - kao i zbog stanke proljetos - radom preko vikenda - dodaje Meštrović.</p><p>Ravnatelj bolnice Sv. Duh, <strong>dr. Mladen Bušić</strong>, vjeruje da sustav može i mora biti vođen po pravilima koja vrijede za sve jednako te da svim građanima mora omogućiti Ustavom zagarantiranu jednaku dostupnost zdravstvene zaštite.</p><p>I u manjim bolnicama, poput sisačke, imaju pripremljen plan po kojem će raditi u dva tima, u punom opsegu s hitnim i onkološkim te drugim takvim bolesnicima, a ostalo odgađati, kaže ravnatelj u Sisku<strong> dr. Tomislav Dujmenović</strong>.</p><h2>Može se odraditi vikendom </h2><p><strong>Dinko Blaženić</strong>, ravnatelj Opće bolnice Virovitica, odgovara kako se gotovo sve opće bolnice susreću s istim problemima. Vjeruje da će uskoro biti donesene opće odluke.</p><p>Od nekih se ravnatelja može čuti kako bi svi djelatnici trebali raditi. Ni kod kuće timovi koji ne rade neće biti pod staklenim zvonom, a kapacitet rada će biti smanjen 50 posto. S još manje ljudi se u bolnicama radi kad su godišnji odmori, dodaju, a svi se zaostaci mogu odraditi vikendima i duplim smjenama, kao proljetos. </p>