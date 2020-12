Građani su već u petak pohrlili u predblagdansku kupnju i stvorili velike redove jer od danas u trgovinama nastupa novi režim ulazaka. Sve do 10. siječnja vrijede nova pravila o dozvoljenom broju ljudi u dućanima i trgovačkim centrima.

Tako će u dućanima manjim od 10 kvadrata u određenom trenutku moći biti samo jedan kupac.

POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere

Prodavaonice koje su velike od 11 do 100 kvadrata mogu primiti kupce pod uvjetom da za svakog bude osigurano deset kvadrata.

Prodavaonice od 101 do 200 kvadrata mogu primiti kupce pod uvjetom da osiguraju 12 kvadrata po kupcu.

One do 2000 kvadrata morat će osigurati 16 kvadratnih metara po kupcu, a 20 kvadrata za svakog kupca moraju osigurati dućani koji su veći od 2000 kvadrata.

Za trgovačke centre najveći broj kupaca određuje se tako da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 kvadrata.

Sve će trgovine i trgovački centri na svojim ulazima morati istaknuti obavijest o tom, najvećem dopuštenom broju kupaca te osigurati da se pravila i provode, odnosno poduzeti dodatne mjere da u dućanima ne bude istovremeno veći broj kupaca od dopuštenog.

I dalje neće biti moguće sjedenje u hodnicima trgovačkih centara, odnosno trgovinama većim od 2000 kvadrata, kao ni njihov organizirani prijevoz kupaca autobusima. Pojačane će biti i higijenske mjere zaštite. Mora se ograditi i namještaj za sjedenje iz dijelova za konzumaciju jela i pića te okloniti aparate za zabavu.

Provođenje mjera kontrolirat će Civilna zaštita, policija i Državni inspektorat. Dugotrajnog i ležernog šopingiranja uoči ovog Božića očito neće biti, a kupci će se morati oboružati strpljenjem.

Kakav će na kraju biti ovogodišnji prosinački financijski rezultat ostaje upitno. Prošlog smo prosinca potrošili gotovo 16 milijardi kuna, čak milijardu više nego u istom mjesecu 2018., i svake se godine trošilo više nego prethodne. Pitanje je hoće li tako biti i ovaj put te hoće li građani imati toliko novca i vremena za kupnju.

Božinović: Mislimo da je odluka racionalna

- Jasno je da je svima u interesu da se svi angažiraju i da se mjere poštuju. Odluka o veličini prostora je primjerena situaciji, ne samo epidemiološkoj, već i onome što su prosječne brojke ulaska u trgovine tako da se ne bi trebale stvarati gužve, no sigurno i ako građani vide da su redovi veliki, će odustati, otići u drugi dućan ili u neko drugo vrijeme.

Mislimo da je ovo odluka koja je racionalna, da jedna tako važna djelatnost ostane odgovorna, to je svima jasno i svi razumiju. I danas ljudi stoje u redovima pred nekim institucijama, poštama ili bankama, to je takvo vrijeme, ali moramo učiniti sve da spriječimo da se ljudi gomilaju u zatvorenom prostoru, jer u ovo doba godine je to jedan od najrizičnijih faktora širenje zaraze. Zajedno smo u ovome, partneri smo u ovome - rekao je Davor Božinović te dodao kako je u planu da trgovine i trgovački centri budu otvoreni do 10. siječnja.

- Bez obzira na ovu odluku o mjerama, međutim, ne možemo i nitko u ovoj situaciji ne može reći hoće li doći do nekog naglog pogoršanja ili poboljšanja. Ali, imajući u vidu sve elemente i procjene koje smo sad napravili, donijeli smo ovakvu odluku - nadodao je Božinović.