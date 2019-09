'Moj prijatelj Niko me naučio da baš nikad ne odustajem'

Joud me na neki način uvijek poticao da budem bolji čovjek i da pomažem. Najbolji smo prijatelji, ma i više od toga. Mi smo poput dva brata, priča nam Niko Radujković (15), učenik Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, koji je ove godine osvojio nagradu “Luka Ritz”.

Za nagradu ga je prijavila vjeroučiteljica Lana Špiljak Fruk (42) iz zagrebačke Osnovne škole “Ivan Merz”, koju su Niko i Joud pohađali.

- U razgovoru s ravnateljem zaključila sam da Niko zaslužuje nominaciju zbog svoje angažiranosti i uključenosti u mnogobrojne projekte. Činjenica da je Jouda Abouda (14), dječaka iz Sirije, brzo i uspješno integrirao u društvo, bila je samo dodatan plus - priča nam Špiljak Fruk. Niko je prvog dana nastave u 2.razredu osnovne, prije sedam godina, na školskom dvorištu spazio novog učenika - Jouda, koji je te godine stigao u Hrvatsku iz Sirije. Odmah su pronašli zajednički jezik.

- Prišao sam mu i na engleskom ga pitao kako se zove, koliko ima godina i igra li nogomet. Sve nakon toga je povijest - smije se Niko. Prije nego što je upoznao Jouda, dane je većinom provodio u igri s prijateljima u rodnom kvartu Trnje, a nogomet je bio neizostavan dio odrastanja. I Joud je volio nogomet, pa su dečki odmah “kliknuli”.

- Jednostavno smo se našli. Kad bi Niku netko pitao poznaje li me, on bi uvijek rekao: ‘Da, to mi je prijatelj’. Nije me šikanirao, osjećao sam se skroz prihvaćeno. Kroz godine smo postali najbolji prijatelji - priča nam Joud.

U osnovnoj školi nalazili bi se svaki dan nakon škole da zaigraju nogomet, a kad je raspored “stisnuo”, druženja bi prebacili na petak popodne. Tu tradiciju održavaju i danas.

- Svaki dan se čujemo i dopisujemo, a baš svaki vikend se nađemo na porciji fuce - ističu.

Niko, koji igra lijevog beka u NK Lokomotivi, iznimno je posvećen humanitarnom i volonterskom radu. Mlađi je savjetnik pravobraniteljice za djecu, pa je pokrenuo suradnju između kampanje “I ja želim čitati”, za pobuđivanje svjesnosti o disleksiji, i Ureda pravobraniteljice. Joud se pronašao u boksu, koji trenira tri godine.

- Obećao mi je da će postati profesionalni boksač ako ja ostvarim profesionalnu nogometnu karijeru. Tako da, nema nam druge nego prionuti na posao - zaključuje Niko.