'Moj sin Ivan odbija ići s ocem, ne želi se s njim niti sastajati'

- Moj Ivan nije htio s ocem ići ni prije dvije godine. Tada su, te 2016. posljednji put htjeli ovršiti moje dijete, s obzirom na situaciju uložili smo žalbu na temelju koje je određeno psihijatrijsko vještačenje, mene, djeteta i oca, nalaz još nismo dobili. Bilo je određeno još jedno vještačenje, no, sud je rekao da dva vještačenja u kratkom roku ne mogu biti. Ivan se još uvijek liječi od psihičkog stresa, no unatoč tome ponovo je zakazana ovrha. Prije dva dana dijete je napunilo 12 godina i sada više nego ikada odbija ići s ocem, ne želi se s njime niti sastajati. Bojim se da bi se njegovo zdravstveno stanje moglo još više pogoršati – rekla je u petak, nekoliko sati prije zakazane ovrhe Marina Radman, dječakova majka.

Prije tri godine dijete su satima oduzimali majci

- Neću ići, pustite me! Hoću ostati sa svojom mamom. Mamaaa, ne daj me, zapomagao je kroz suze dječak opirući se rukama i nogama ovršitelju i dvojici policajaca. Tako je to izgledalo u svibnju 2015. godine.

- Pustite ga, pustite mi sina! Otkinut ćete mu ručice - paničnim glasom i kroz suze vikala je tada majka, grčevito držeći sina. Punih pet sati trajala je ovrha dječaka kojeg je sudski ovršitelj došao uzeti i predati ocu na druženje. Teška psihoza i mučna situacija zavladala je njihovim domom i prije dolaska službenika. Dječak, kojem je tada bilo osam i pol godina, je stalno ponavljao kako ne želi ići s ocem u Zagreb, nego ostati s majkom i bakom s kojima živi.

'Nagovara ga protiv mene'

Njegov otac pak susret sa sinom čekao već četiri godine, kada ga je posljednji puta vidio. Nakon tog susreta djetetova je majka protiv njega podnijela prijavu zbog zlostavljanja.

- To nije točno, ja svoje dijete nisam zlostavljao, vratio sam ga u vrijeme koje je sud odredio. Ona je tri sata nakon toga dijete odvela liječniku. Ja tvrdim da ona zlostavlja dijete jer je kasnijim provjerama sud utvrdio da je njezina prijava lažna - objašnjavao je te 2015. godine otac dječaka te naglasio da mu majka djeteta četiri godine uskraćivala pravo sudjelovanja u odgoju sina.

- Unatoč svim presudama, ona ne dopušta da se družim s djetetom nego ga nagovara protiv mene. Došao sam i želim da se ispoštuje odluka suda i oduzme joj dijete koje ide sa mnom u Zagreb - kazao je tada otac. Čim su ovrhovoditelj i policajci ušli u kuću, iz nje se prolomio dječji jauk iz kojeg se moglo razabrati da se dijete opire ovrhovoditelju.

Od straha je povraćao i mokrio

Situacija je postala toliko dramatična da su se na ulici počeli okupljati znatiželjni susjedi. Iz kuće su se i dalje čuli dječji krici i jauci, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć. Kako dječak boluje od astme, zbog stresa mu je pozlilo, te su ga u pratnji majke vozilom Hitne pomoći prevezli u novogradišku bolnicu. Za njima su pošli i dječakov otac te ujaci.

Nakon što je pedijatar nakon pregleda navodno ocijenio da nema prepreke da se ovrha provede, dječak je opet počeo jaukati i vriskati. Punih 40 minuta zapomagao je i otimao se nastojeći ostati uz majku, a zbog straha je povraćao i dva puta se pomokrio u hlače. Tek kad je u bolnicu stigla viša sudska savjetnica Općinskog suda u Novoj Gradiški, peterosatna drama je napokon okončana. Sudska savjetnica ocu je omogućila da razgovara sa sinom u bolnici, no dijete je stalno odbijalo odlazak s njim. Stoga je ovrha prekinuta, a napaćeni dječak ipak je ostao s majkom. Konačna je odluka da se dijete i otac trebaju postupno viđati i polako upoznavati.

- Ja nemam ništa protiv viđenja, ali da se viđa u nazočnosti treće osobe koja će jamčiti da će ga vratiti nakon susreta - kazala je tada majka koja se u to vrijeme bojala da će otac njihovo dijete odvesti u Njemačku.

Tema: Hrvatska