'Moj sin je otišao u Njemačku jer nije htio ovdje životariti...'

On je radio kao profesionalni vozač, a po struci je šumarski tehničar. Nisam htio da mi ovdje provede 10 godina kao sjekač na motornoj pili. Ne znam koliko znate o tome, ali to je strašno. Promijenio je nekoliko poslodavaca koji se busaju u prsa, a ne žale dušu i kad treba isplatiti plaću, vode se onom - što manje to bolje. Otišao je prije par mjeseci, a znam da ga neću vidjeti pola godine, rekao je za Jutarnji list Mario Vinković iz Vrbanje pokraj Županje koji je napisao pjesmu "Sretan put svim sinovima" na Facebooku i oprostio se od sina koji je nedavno napustio Hrvatsku. Njegov sin Vinca se zaposlio u Njemačkoj kao vozač.

- Zadovoljan je plaćom, ali znate kako je… Otišao je s 85 kilograma, sad ima 75, smršavio je desetak kila. Ima ideju da će malo novca staviti sa strane, pa si nešto priuštiti, kupiti. No, želja mu je da možda i tu pokrene neki posao. Ipak, teško je malom čovjeku kod nas uspjeti. Želio sam njemu da ostane - kaže otac Mario čija se pjesma proširila internetom izazvala brojne komentare.

Vinca nije prvi u obitelji Vinković koji je napustio Vrbanju. I Marijeva dva starija sina sreću su potražili drugdje - jedan nije otišao daleko, u Vinkovce, a drugi je posao našao u Zagrebu.

- Radi poštenog odnosa je otišao. Tamo radi recimo svaki dan, ali vikend mu je svaki slobodan. I on bi se htio vratiti. A kod nas, da je moral malo drugačiji, ne bi ni davanja i porezi bili takvi - priča Mario koji pomalo žali za vremenima u kojima su si ljudi više pomagali, a manje podmetali.

