'Moja curica umire, za liječenje traže 18 mil. kuna. Pomozite!'

Nakon što smo u četvrtak poslijepodne objavili njihov apel za pomoć, Marin Rončević iz Rijeke i njegova supruga Sanja Matijević Rončević doživjeli su šok. Iz američke bolnice rekli su im da liječenje njihove Mile neće stajati očekivanih milijun nego 2,7 milijuna dolara (17,8 milijuna kuna).

- Moje mlađe dijete, moja curica umire. Ja da mogu, glavom bi razbio zid, ja bih umro samo da je spasim. Ne znam kako dalje, nemam snage... Ja neću moći živjeti ako ona umre... to nam je u razgovoru jedva izustio otac Marin Rončević. Njegova kćer Mila (2) liječi se u riječkoj bolnici od leukemije.

'Otkud to nama?', 'Kako to platiti?'

- Čuo sam se poslijepodne s liječnicima iz bolnice u Philadelphiji i rekli da bi Milino liječenje koštalo 2,7 milijuna dolara. Ako ne bismo uzeli osiguranje, onda je s 20 posto popusta. Mora se platiti unaprijed i u gotovini na njihov račun, dodao je.

Sa suzama u očima je upitao: Znate li vi koliko je to novaca? Otkud to nama? Kako to platiti?

Mila je oboljela prije godinu dana od akutne mijeloične megakariotične leukemije. Liječnici u Hrvatskoj cijelo vrijeme djevojčicu liječe, i roditelji su im iznimno zahvalni na svemu, ali smatraju da u Americi Mila ima više šanse - tamo, naime, postoji eksperimentalna terapija koje ovdje nema.

- Nisu mi još poslali plan terapije ni tretmana, tako da ne znamo još što bi točno radili. Razgovarali smo da bi je kemoterapijom i eksperimentalnom terapijom doveli do remisije, a zatim bi išla na transplantaciju. Čekamo da se jave s cijelim planom liječenja i tad ćemo znati više – kratko nam je rekao tihim glasom curičin otac Marin Rončević.

Nada im se urušila kao kula od karata

On i supruga su se šokirali iznosom koji je stigao iz bolnice. Mislili su da će biti do milijun dolara, no samo prije nekoliko sati nada se urušila kao kula od karata jer je iznosi i više nego duplo veći.

- Kako da tražim taj novac? Kako da dobre ljude to tražim? Možda zbog mene i moje obitelji neki neće imati meso za ručak ili neće imati uopće ručak. Ne znam kako dalje, ne znam što učiniti. S jedne strane, to je moje dijete, ja bi za nju odmah umro, a druge strane, možda taj novac može spasiti stotinu druge bolesne djece. Je l' me razumijete? Je l' shvaćate u kojoj smo se životnoj nepravdi našli? Kako to nekome objasniti. To je moje dijete koje umire. – zavapio je Milin tata dok je grcao od plača.

U pozadini, iza telefonske slušalice, čuo se veseli cvrkut Miline starije seke Petre (4) potpuno nesvjesne što se događa u njezinoj obitelji. Mama Sanja i tata se mijenjaju po smjenama u bolnici kako bi bili stalno uz svog anđela, a kod kuće skupljaju snage kako bi Petri omogućili veselo djetinjstvo i 'normalne' dane. U posljednjih nekoliko dana ovi hrabri roditelji odriču se cijele svoje imovine, rasprodaju kuću, roditelji vikendicu, novac im uplaćuju prijatelji i poznanici, sve u nadi kako će biti dovoljno da spas njihove mlađe kćeri.

Pomozite ako možete

24sata u koordinaciji s drugim medijima, apelira na sve koji mogu da pomognu obitelji.. Ako želite pomoći, novac možete uplatiti na račun: HR3641330063110002644 u Banci Kovanica Varaždin na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno - “darovanje za zdravstvene potrebe - liječenje Mile Rončević”.

Za plaćanja iz inozemstva BIC/SWIFT je SKOVHR22.