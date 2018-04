'Moja majka je kriva što su me silovali, ostavite je u zatvoru'

Silovana žena iz Australije moli sud da produži zatvorsku kaznu njenoj majci koja bi ove godine trebala na slobodu jer je upravo ona kriva za monstruozan zločin.

Peta Butler silovana je 2006. godine u hotelskoj sobi u Toowoombi, istočno od Brisbane u Australiji. Majka Theresa, koja je kćer odvela na vikend-provod u obližnji grad, napila je i prisilila na seks sa strancem, proglašena je krivom. Osuđena je tek u listopadu 2016. kad je Peta, uz pomoć policije, potajno snimila telefonski razgovor s majkom u kojoj priznaje da je počinila monstruozan zločin, piše Daily Mail.

Prošlo je 12 godina, a Petin silovatelj poznat pod imenom Thommo i dalje nije identificiran. Njezina majka Theresa je osuđena na četiri godine zatvora, no ta je presuda nakon godinu dana poništena.

Peta, koja je danas i sama majka, kaže da strahuje za svoj život i život svoje obitelji zbog činjenice da će Theresa uskoro izaći iz zatvora.

U peticiji se od glavnog tužitelja traži da Theresa ostane u zatvoru, opisujući njenu kaznu neadekvatnom počinjenom zločinu.

- Niti jedno dijete ne bi trebalo smatrati da je njegov život bezvrijedan. Tražimo pravdu za svako zlostavljano dijete - piše u peticiji.

Peta se prošli mjesec u emisiji " A Current Affair" prisjetila gnjusnog zločina rekavši kako se i danas sjeća "mirisa pretilog neobrijanog muškarca koji se trljao uz nju".

Kazala je kako je silno željela da njena majka, koja je pušila vani, uđe u sobu i spasi je. Tog dana majka ju je zagrlila i rekla da će sve biti u redu, a nekoliko sati kasnije natjerala ju je da uđe u sobu s potpunim strancem.

- Znala je što mi se događa. Mogao me taj dan i ubiti. Odvela me na to mjesto, ona je sve isplanirala. To nije majka - rekla je Peta u emisiji.

Sljedeći dan Thommo ih je svojim autom odvezao do autobusne stanice, a u vozilu je vladao potpuni muk, prisjetila se Peta.

Policija je izdala tjeralicu za muškarcem koji je kada se zločin dogodio imao 40-ak godina. Bio je pretio, visok 175 cm, ćelav i s izraženim buljavim plavim očima. Thommo je bio odjeven u skupocjeno odijelo i vozio je automobil čija je unutrašnjost bila prevučena bež kožom. Policija sumnja da je Peta nije njegova jedina žrtva.