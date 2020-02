'Moja plaća nije tko zna kakva i kao svi mladi želim svoj stan'

Anita Nosić, HDZ-ova načelnica Lovreća, oglasila se prvi put od izbijanja afere s APN-ovim stanom i muljažom oko prijave boravišta i za Slobodnu Dalmaciju je rekla kako se za kupnju APN-ovog stana prijavila, jer je zadovoljavala uvjete.

- Kao i svaka mlada osoba imam želju živjeti u vlastitoj nekretnini i tako riješiti svoje stambeno pitanje. To je razlog zašto sam se prijavila za APN. Prijavila sam se kao svaki drugi građanin koji zadovoljava tražene uvjete. Moja načelnička plaća, naime, nije tko zna kakva, to je razina plaće nastavnika u osnovnoj školi, ne može se načelnik u Lovreću obogatiti - kaže Nosić i tvrdi da je žrtva političkog obračuna.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodala je da se prilikom kupnje APN-ovog stana cijelo vrijeme slušala savjete pravnika.

- Način na koji se cijela ova priča odvija i trenutak u kojem je postala tema govori mi da je to dio neke veće priče koja nema previše veze sa mnom. Najgore je što se moja obitelj našla u središtu političkog obračuna. To ne bih nikome poželjela - nastavlja Nosić za Slobodnu.

Komentirala je i činjenicu da je Ministarstvo uprave objavilo da je ne mogu smijeniti, ali da je više ne smatraju načelnicom, nakon što je objavljeno da je prijavljena u Zagrebu, a ne u Lovreću, čime je prekršila zakon i nije mogla biti načelnica u mjestu gdje nije ni prijavljena.

- Što se mene tiče, problema nema, surađivat ću sa svim institucijama, dostavit ću sve potrebne podatke koji se od mene budu tražili. Naime, ja kroz cijeli mandat nisam prestala prebivati u svojoj općini, a to svakako mogu i dokazati. Smatram da nisu ostvarene sve zakonske pretpostavke za prestanak mog mandata, posebno zbog onih okolnosti koje se tiču prebivališta. Nisam rekla da nisam kriva jer očito nisam smjela promijeniti prebivalište, no ja uistinu nikad nisam otišla iz Lovreća i to je lako provjerljiva činjenica. Sve ostalo je pravni nesporazum - tvrdi Nosić.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL Na kraju je komentirala i svoju povezanost s Milijanom Brkićem i koincidencijom da se sporni kupljeni stan nalazi u blizini Brkićevog stana.

- Milijan Brkić je dugogodišnji prijatelj mog oca, znaju se još iz vremena rata. Osim toga, Brkić i ja smo stranački kolege. Teško je u Zagrebu naći stan, a da nije u blizini neke poznate osobe. U trenutku kupnje, nisam znala da gospodin Brkić živi u neposrednoj blizini. Špansko, u kojem se stan nalazi, odabrala sam jer je taj stan bio najbliži onome što sam u tom trenutku tražila i cjenovno prihvatljiv. Ujedno, taj stan sam našla na preporuku rođaka koji je također tamo kupio stan - zaključila je Nosić.

Tema: Hrvatska