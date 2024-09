'Moja Tea obožava bagere, pa sam joj poklonio tečaj za njega'

Da Tea nije obična cura, Osječanin Ivan Šabić otkrio je već na početku njihove veze. Nije ju mogao lako zadiviti niti pridobiti darovima kao što su parfemi, nakit, odjeća i ostale klišejizirane ženske varijante jer Teu zanima nešto sasvim drugo. Ona je po zanimanju građevinski inženjer i rano je otkrila da je fasciniraju snažni građevinski strojevi, ponajviše zapravo bageri. Iako je Ivanu bilo začuđujuće što, u romantičnoj šetnji s curom, mora zastati na svakome mjestu na kojem bager kopa "jer ona to obožava gledati", s vremenom se pomirio s tim. Kad je otkrio da joj je to gotovo opsesija, odlučio je poduzeti nešto u vezi s tim i za rođendan joj je, ovih dana, darovao tečaj upravljanja "slatkim malim" bagerom.

- Daaa... to je fenomenalan dar! Oduševio me! Doduše, i zbunio na početku jer, kad je došao po mene tog dana, rekao mi je da odjenem nešto svakodnevno, a ne nešto lijepo. Mislila sam: 'Neću na izlazak s njim ići u trenirci, pa sam ipak odjenula haljinu. Ubrzo se to pokazalo kao pogreška. Odveo me u Josipovac k svojem bratiću koji ima bagere i radi s njima. Rekao mi je da mi za rođendan daruje tečaj upravljanja bagerom i ja sam odmah sjela u jedan. Prvih pola sata tečaja tako sam imala odmah i uživala sam otkrivajući sve funkcije na stroju. Jedva čekam početi kopati - smijući se kaže Tea Tomanić iz Osijeka, za čiju opsesiju bagerima znaju svi njeni prijatelji.

No tečaj nije prva poveznica s bagerom koju je Ivan iskoristio kao jackpot dar svojoj djevojci. Nedavno joj je darovao mali bager na daljinski, što je također izazvalo njeno oduševljenje.

- A ne znam zašto baš bageri. Naprosto ih volim. Satima bih mogla gledati dok kopaju. To je tako otkad sam bila mala. Trčala sam svagdje gdje sam ih vidjela. Dok sam u školi išla na praksu, isto je tako bilo, pa su mi se svi čudili - kaže Tea i dodaje kako voli što joj Ivan daje originalne darove jer je ništa drugo ne bi tako usrećilo. Osim bagera darovao joj je figuricu Batmana, koji je njen omiljeni filmski lik, te plakat "Dana nezavisnosti", njenog omiljenog filma. Prema svemu sudeći, Ivan se za svaki dar mora podosta potruditi.

No ni ona njemu nije ostala dužna iznenađenja. Za rođendan je dobio set za izradu ljutih umaka jer Ivan, kao uostalom i Tea, obožava jesti vrlo ljutu hranu.

- Oboje uzgajamo svoje ljute papričice, one najgore. Od njih izrađujemo i umake. Možemo jesti stvarno jako ljuto - kaže kroz smijeh Tea i dodaje kako još mnogo toga njih dvoje imaju zajedničko. Ali ne i bagere.

- Nije trebalo dugo da shvatim kako ona voli bagere jer mi je to više puta rekla i pokazala. To je valjda jedna od onih strasti i ljubavi koje se ne mogu objasniti. S obzirom na to da nemam bager, a i ne znam kopati njime, odlučio sam se na ovaj domišljat poklon i, eto, uspio sam zadiviti je - kaže Ivan, koji je diplomirao na Filozofskom fakultetu, ali radi kao data analist u Metrou. Do prije dvije godine živio je i radio u Irskoj, ali se iz nje vratio u Osijek, kad je upoznao Teu i shvatio da pored sebe ima djevojku koja zaslužuje njegovu potpunu pažnju. Dodaje kako sad možda ima problem jer je sljedeći logičan korak u odabiru dara za Teu - kupnja pravog bagera!