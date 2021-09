Ova slikovnica je dugoročan projekt naše udruge, te se nadamo da će je nakon Rijeke, Pule, Knina i drugih gradova za svoje prvašiće otkupiti i Grad Zagreb, kazao je Zoran Grozdanov iz riječkog Centra za kulturu dijaloga na promociji slikovnice "Moje mjesto pod suncem".

Promocija je u knjižari Fraktura u subotu popodne bila je prilika da autorice i autor slikovnice, književnice Rujana Jeger, Slavenka Drakulić, te naš slavni dizajner Mirko Ilić progovore o kreativnom procesu izrade interaktivne slikovnice. Knjižica je likovno i jezično podijeljena na pola, te okrećući stranice dijete kombinira različita lica i pojmove poput dobrote, suosjećajnosti, radosti, različitosti, jednakosti, razmišljanja. Glavna ideja slikovnice je poticanje dijaloga o različitostima, te kreativnosti i mašte među djecom.

Kampanja i dalje traje

Izdavači su slikovnice CeKaDe, izdavačka kuća Bodoni i 24sata, a online kupnja slikovnice moguća je putem web shopa Frakture, na https://fraktura.hr/moje-mjesto-pod-suncem.html, u knjižarama i na kioscima Tiska.

Slikovnica je dio nacionalne donatorske kampanje udruge CeKaDe pokrenute prije godinu dana, čiji je cilj prikupiti sredstva za uređenje i opremanje prostora za rad s djecom ispod ruba siromaštva u Rijeci. Cijena je 59 kuna.

Grozdanov je istaknuo kako su željeli dobar vizualni identitet kampanje, pa je došlo do suradnje s Ilićem koji je prvo osmislio logo u obliku nasmijanog sunca, a potom im predložio i samu slikovnicu.

- Ja uvijek pokušavam biti duhovit i pametan. Htio sam smisliti nešto simpatično. Danas je smiley prepoznatljiv znak, no htio sam da bude jednostavno. Tako je nastalo nasmijano sunce, no shvatio sam da logo nije dovoljan, već da mora biti drugačija ideja za dugoročniju promociju. Trebalo je uz najmanju investiciju napraviti nešto zanimljivo i interaktivno, pa mi je palo na pamet da logo bude podijeljen na pola - kazao je Ilić, ističući kako su mu iskustva s vlastitom djecom pomogla da osmisli slikovnicu u kojoj se riječi mijenjaju okretanjem stranica. Ako jednu riječ promijenite, djeca to pamte, pojasnio je.

Jednako su zastupljene sve boje kože

- Kako sam disleksičan, mislio sam da će biti sjajno uključiti obitelj - istaknuo je Ilić, misleći pritom na Slavenku Drakulić, s kojom je bio parter i u životu i u poslu, te njezinu kći Rujanu Jeger.

Upravo je Rujana, istaknuli su okupljeni, odradila najveći dio posla oko slikovnice, te je bila glavna osoba za sve.

- Trebalo je osmisliti tekst koji je maksimalno sažet, a pokriva tako široka područja. Mirkova ideja bila je uliti djeci nadu u bolju budućnost. Stoga sam doslovce s interneta, društvenih mreža, izlistala riječi koje imaju nešto pozitivno u sebi, pa su nastale kombinacije poput "Radost vrijedi zlata/treba poštovati", ili "Maša je sloboda/je nešto važno". Jezično je bilo nešto teže jer je trebalo osmisliti rodno neutralne tekstove - kazala je Jeger.

Ona i Ilić istaknuli su važan detalj, a to je da su u slikovnici u jednakoj mjeri zastupljena lica djece svih rasa i boja kože i kose, lica s naočalama, pjegicama, aparatićima za zube.

- Važno je da nauče kako postoje različite boje kože kako ne bi, kad odrastu, vikali uvrede crncima nogometašima - sumirao je Ilić.

'Djeca nemaju vremena za roditelje'

Slavenka Drakulić, koja je duhovito istaknula kako se smatra "žrtvom svoje obitelji", te kako je tek savjetima pomagala Rujani, kazala je kako je ona imala jako težak zadatak.

- Ja sam kolateralna autorica. No knjižica je jako zgodna, kul i fora. Sretna sam što sam sudjelovala, a ovu slikovnicu treba imati. Čula sam nedavno anegdotu kako je desetogodišnja curica pitala baku: "Zašto ti i dalje čitaš, kad ne moraš?" Današnja je kultura paradigma slike, a ne riječi. Djeca odrastaju u potpuno drugačijem tehnološkom okruženju. Dijete više nema vremena za bake, roditelje, odgajatelje, jer se treba posvetiti sadržajima i igricama s ekrana. Zato je slikovnica važna, jer donosi zajedničko vrijeme. Čitanje i razgovor o slikovnici je zahtjevan zadatak. Zato je interaktivna jer traži aktivnog odraslog koji će dijete uputiti, nadograditi vokabular, naučiti da mislimo. Danas nas više nitko ne uči da mislimo - istaknula je Drakulić, zaključujući kako neće sama knjižica maknuti djecu od ekrana. Suština ovog medija je priča sama, uključivanje roditelja i djece, najvažniji su angažman i priča, kaže književnica.

Rade s više od 50 djece i obitelji

Kroz ilustracije u slikovnici Ilić je provukao i hommage autoru Baltazara Zlatku Boureku, uz čije su kreativne svjetove odrastale generacije. Sama slikovnica već se jako dobro prodaje kazao je Zoran Grozdanov, koji je istaknuo kako su su planirani troškovi uređenja prostora od 1,5 milijuna kuna narasli na 1,7 milijun kuna. Do potpunog pokrića troškova preostalo im je prikupiti 100.000-150.000 kuna.

U svojim volonterskim programima učenja, kreativnih radionica, izleta isl. CeKaDe ima već sad uključeno više od 50 djece i isto toliko obitelji, te im je veći i bolje uređen prostor neophodan za daljnji kvalitetan rad.