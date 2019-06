’Mojeg sina Luke više nema, a njegovog ubojicu su oslobodili’

Tužan sam i razočaran. Dvije i pol godine čekam pravdu. Sin mi je zaklan kao janje i nikome ništa, ogorčen je Milan (62), otac Luke Ćopića (19).

Luka je preminuo uslijed ozljeda koje mu je 16. kolovoza 2016. godine u Kloštar Ivaniću pola sata nakon ponoći nožem nanio Domagoj O. (21). Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici teretilo ga je za ubojstvo, no velikogorički sud ga je ovoga tjedna nepravomoćno oslobodio optužbi prihvativši Domagojevu obranu da je u samoobrani usmrtio mladića koji ga je napao.

Motiv sukoba je svađa oko Lukine bivše djevojke, koja je u vrijeme događaja bila maloljetna.

Na Lukin nagovor poslala je Domagoju poruku da dođe u Park hrvatskih branitelja kako bi se našli. U Kloštru se 15. kolovoza obilježavao blagdan Velike Gospe te su obojica mladića bila na proslavi. Djevojka se u parku nije pojavila niti je namjeravala doći na sastanak. Umjesto nje, prema izjavama nekih svjedoka, Domagoja su dočekali Luka i njegovi prijatelji. Posvađali su se i potukli, a Domagoj je izvadio preklopni nožić dužine oštrice devet centimetara i dužine drške 12 centimetara.

Kako je pokazala obdukcija, Luki je nanio nekoliko ubodno reznih rana: iznad lijeve ključne kosti, s prednje i bočne strane lijeve ruke, na lijevoj strani prsa, na trbuhu, na desnoj ruci, lijevoj šaci i na lijevoj strani vrata, od koje je, u konačnici, na mjestu događaja iskrvario.

I Domagoj je u napadu zadobio višestruke ozljede po glavi i tijelu, zbog kojih je na saslušanje o određivanju istražnog zatvora doveden zamotane glave i sa Šancovim ovratnikom. Ipak, nijedna od tih ozljeda nije bila teže prirode. Nakon što je shvatio što je učinio, Domagoj se sav krvav vratio u šator i rekao da je ubio čovjeka. U potpunom bunilu pobjegao je što dalje od Parka hrvatskih branitelja. Nož je ponio sa sobom.

Prije nego što mu je prerezan vrat, svjedoci su čuli ranjenog Luku kako zapomaže i viče: “Pomozite mi, spasite me!”. Budući da je Domagoj u vrijeme događaja bio mlađi punoljetnik, postupak je bio zatvoren za javnost. Lukina oca Milana šokirala je oslobađajuća presuda.

- Vjerovao sam pravosuđu i sve vrijeme šutio, ali više ne mogu. Nakon što su objavili presudu, svi smo bili u potpunom šoku. Vijeću sam rekao: ‘U ime zakona, može vas biti sram!’ - govori Milan. Osim njega, na objavi su bili Lukina majka, njegova starija sestra i jedna prijateljica. Zagrlili su se i neutješno plakali. Došao je i optuženi Domagoj u pratnji svojih roditelja.

- Moj sin se borio za svoj život. Našli su mu travu u šakama i zubima. Neću odustati, idem i do suda u Strasbourgu ako treba - odlučan je Milan.

U svojoj obrani na sudu Domagoj je rekao da je bio napadnut. Došao je u mrak, gdje mu je netko zasvijetlio u oči baterijom, nije ni vidio tko. Instinktivno je izvukao ribarski nožić koji je tog dana, neposredno prije kobnog događaja, kupio na sajmu.

I Lukina bivša djevojka, s kojom je bio dvije godine u vezi, kako doznajemo, na sudu je potvrdila da je Domagoja prijevarom namamila u park gdje ga je čekala zasjeda. Istražitelji su izuzeli poruke koje su razmjenjivali na Facebooku, a za potrebe kaznenog postupka pribavljena je i komunikacija putem Lukina mobitela od 1. do 16. kolovoza 2016. godine.

Branitelj optuženog Domagoja, Ljubo Pavasović Visković, nije želio komentirati nepravomoćnu presudu. Odvjetnik, kojeg je angažirala Lukina obitelj, Stjepan Babić potvrdio nam je da će se oštećenici, u okviru svojih ingerencija, žaliti nakon što zaprime pisani otpravak presude. Naime, kako nam je objasnio Milan, on i bivša supruga su sudu predali odštetni zahtjev kojim su tražili obeštećenje u iznosu od 400.000 kuna po roditelju, no sud je to odbio. Pokušali smo kontaktirati i Domagojeva oca Jozu, no na telefon se javio mlađi muškarac koji je rekao da to nije moguće.

Iako je sud prihvatio tvrdnje obrane da je Domagoja napalo više ljudi, njihov identitet nije utvrđen.

Mještanka koja se u trenutku ubojstva našla u blizini prije dvije i pol godine ispričala nam je da je vidjela dečka kako trči prema parku.

- Puno njih je krenulo za njim, a na kraju su izašli vrišteći - rekla nam je svjedokinja.

Dva mladića se prije događaja nisu poznavala. Kobne večeri su se prvi put susreli uživo. Luka je pohađao trgovačku školu, bio je dijete rastavljenih roditelja, slabijih imovinskih prilika. Bio je vatreni navijač Dinama, koji je klub pratio na utakmicama. S druge strane, Domagoj je rođen u Njemačkoj, u kojoj su njegovi roditelji jedno vrijeme živjeli i radili. Njegov otac ima građevinsku tvrtku, a on sam nikad ranije nije bio u sukobu sa zakonom.