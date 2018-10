'Moji će ljudi raditi četiri dana u tjednu, trebaju se odmoriti'

Djelatnici konzultantske tvrtke poduzetnice Renate Šeperić Petak umjesto pet, radit će četiri dana u tjednu. Petak je nedavno uvela ovu novinu u svoje poslovanje i kaže kako očekuje da se to neće loše odraziti na posao.

Za Deutsche Welle kazala je kako zapošljava desetak ljudi, uglavnom mladih, koji imaju djecu i obitelj te smatra da se trebaju odmoriti.

- Nismo napravili ništa što drugi ne mogu napraviti, samo smo izradili drugačiji tjedni raspored - objasnila je dodajući kako će četverodnevni radni tjedan isprobati u šest mjeseci i to na jednom čovjeku, a ako se to pokaže dobrim spremna je cijeli posao organizirati tako da se radi četiri dana tjedno.

- Očekujem da se to neće loše odraziti na poslovanje, već suprotno. Svi imaju ugovore na neodređeno vrijeme, godišnje odmore i plaćene prekovremene, ali mislim da im treba malo više odmora i vremena za privatan život. Ne radim pritisak oko toga ako ljudi ponekad zakasne na posao. S druge strane, cijelo poslovanje je "na cloudu" i ako kolege nemaju sastanke taj dan ili neke fiksne obaveze u uredu, mogu posao odraditi i od kuće. Ako ste u uredu od 8 do 16, dok dođete do kuće, više ništa ne možete obaviti za sebe - pojasnila je Petak za DW.

Tema: Hrvatska