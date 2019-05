'Moji su bili ustaše, tada se to recitiralo, danas ipak ne bih'

Da je taj tekst izašao tri tjedna ranije, dobila bih 200.000 glasova na izborima za Europski parlament, prokomentirala je Ruža Tomašić za 24sata tekst Novosti u kojem otkrivaju kako je 1980-ih u ustaškoj uniformi recitirala pjesme o Anti Paveliću.

Tomašić, koja je nedavno na listi Suverenista osvojila jedan mandat na EU izborima, kaže kako je to bilo takvo vrijeme tih godina, ali da danas to nikada ne bi napravila.

- Danas imamo svoju Hrvatsku, suverenu i slobodnu. Tada je to bilo takvo vrijeme. Trebate shvatiti to vrijeme. Živjela sam u Kanadi, moja obitelj je bila u ustašama, a dva strica su mi i ubili. To se tada izvodilo i recitiralo, ali danas to nikada ne bih napravila - dodala je Tomašić za 24sata.

Foto: Novosti Novosti su otkrile kako je Ruža Tomašić od sredine 1970-ih i preseljenja iz Hrvatske, pa sve do sredine 1980-ih, u ustaškoj odori po hrvatskim zavičajnim domovima javno recitirala svoje i tuđe pjesme posvećene Anti Paveliću, ustašama i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Autorske pjesme, za koje sada kaže da ih je samo potpisivala, objavljivala je u časopisu Nezavisna Država Hrvatska, koji je vodio Srećko Pšeničnik, Pavelićev zet i prvi čovjek ustaške organizacije Hrvatski oslobodilački pokret.

- Ustaški pokret je jedno, a NDH je drugo. Nakon puno pročitanih knjiga i razgovora s ljudima poput Vinka Nikolića, shvatila sam da je ustaški pokret bio odgovor na Šestosiječanjsku diktaturu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata događalo se puno zločina. Tijekom te četiri godine NDH se odvajala od onoga što je predstavljao ustaški pokret. Apsolutno treba osuditi one koji su činili zločine na svim stranama, ali ne odričem se običnih ustaša koji su se borili za svoj dom - rekla je Tomašić za Novosti.